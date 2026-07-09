Québec en faveur du projet d’entente avec Pessamit

La Presse a annoncé que le gouvernement de la ministre caquiste Christine Fréchette avalisait l’Entente de nouvelle relation concernant le développement énergétique qui définit les modalités futures des développements d’Hydro-Québec sur le territoire de Pessamit.

Le dernier maillon de la chaîne avant l’adoption de l’entente est le référendum qui se tiendra dimanche à Pessamit. Les membres de la communauté qui habitent l’extérieur pourront voter en ligne samedi, lors du vote par anticipation.

Depuis quelques jours, des voix s’élèvent, notamment celle de l’autrice et activiste Natasha Kanapé Fontaine, pour demander le report du référendum.

Ils arguent notamment que le délai entre la transmission d’informations sur le contenu de l’entente et le vote est trop serré.

Environ 4000 personnes sont habilitées à voter. Le Conseil des ministres a donné son aval à l’entente durant la séance du mercredi 8 juillet, selon les informations de La Presse.

« Je suis confiant. Je ne me suis jamais impliqué dans un dossier sans la conviction de gagner » a commenté, toujours à La Presse, le négociateur principal pour Pessamit, Raphaël Picard.