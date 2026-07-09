Une nouvelle édition pour le Tournoi de dek LG à Baie-Comeau

Par Sylvain Turcotte 1:45 PM - 9 juillet 2026
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L’ancien du Drakkar Charles-Edward Gravel redonnera une fois de plus à la communauté nord-côtière. Il organise une autre édition d’un tournoi de dek hockey au profit du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Photo Kassandra Blais/Le Drakkar

Charles-Edward Gravel, qui a défendu la cage du Drakkar de Baie-Comeau pour une quarantaine de matchs en 2023-2024, redonnera une fois de plus à la Côte-Nord. Lui et son comparse Thierry Lizotte organisent un tournoi de dek au profit du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. 

L’édition 2026 du Tournoi LG se tiendra les 18 et 19 juillet au centre de DekHockey Côte-Nord à Baie-Comeau.

La première journée sera consacrée aux équipes adultes, tant chez les hommes et chez les femmes dans les classes Open et Participation. Les jeunes sont attendus pour le dimanche avec les catégories M11 et M13.

Pas moins de 3 000 $ seront remis en bourses. L’inscription est au coût de 400 $. Il est possible de s’inscrire ou d’obtenir plus d’informations via le deklg2931@gmail.com.  

Sylvain Turcotte

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