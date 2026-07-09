Vote favorable des agents de la paix en services correctionnels du Québec

La Presse Canadienne 10:11 AM - 9 juillet 2026
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L'entrée de l'établissement de détention connu sous le nom de prison de Bordeaux, à Montréal. Photo prise le 6 mai 2020. LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz - AGENTS-PAIX-ENTÉRINÉ ryr - Ryan Remiorz

Par Lia Lévesque

MONTREAL — Les agents de la paix en services correctionnels du Québec ont finalement voté en faveur de l’hypothèse de règlement qui avait été soumise pour renouveler leur convention collective.

C’est à 78 % qu’ils ont voté en faveur de cette hypothèse de règlement, soumise par le conciliateur au début du mois de juin.

Il y avait déjà eu une première entente de principe, en juin 2025, mais celle-ci avait été rejetée par les membres.

Ce syndicat, qui est rattaché à la Fédération des employé(e)s de services publics, affiliée à la CSN, compte 2900 membres. Ils travaillent dans 17 établissements de détention au Québec.

La convention collective précédente était échue depuis le 31 mars 2023, soit en même temps que celles des syndiqués des secteurs public et parapublic.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

La Presse Canadienne

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