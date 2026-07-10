Le député Yves Montigny brigue un second mandat 

Le député Yves Montigny sollicite un second mandat dans la circonscription de René-Lévesque pour la Coalition avenir Québec. Il avait mentionné à plusieurs reprises son intention de se représenter, mais c’est maintenant officiel.

Le pont sur la rivière Saguenay est le premier dossier que cite le député dans sa liste de priorités.

Ce dossier est « au cœur de ses engagements », peut-on lire dans un communiqué transmis le 10 juillet. Il « réaffirme sa détermination face à un dossier névralgique pour l’avenir de la Côte-Nord ».

Le député caquiste veut aussi continuer de travailler sur cinq enjeux prioritaires pour son territoire.

Il parle de la régionalisation de l’immigration, des projets d’énergie renouvelable, de la sécurité, des infrastructures municipales et du développement économique régional.

« Attirer et retenir de nouveaux talents et de nouvelles familles en région pour répondre activement à la rareté de main-d’œuvre », voici ce qui le motive.

Il croit aussi que sa circonscription peut se positionner comme « leader » dans la transition énergétique verte.

M. Montigny veut par ailleurs aider les entreprises à « innover pour faire face à la guerre tarifaire, tout en stimulant l’achat local et en renforçant l’attractivité industrielle ».

« Le développement économique, l’amélioration de notre qualité de vie et l’accès à des services publics de qualité ne sont pas des aspirations, ce sont des nécessités. Je suis prêt à continuer le travail pour que notre région reçoive sa juste part et rayonne à sa pleine mesure », conclut Yves Montigny.

Rappelons que M. Montigny était maire de Baie-Comeau avant de se lancer en politique provinciale il y a quatre ans. Il a complété un premier mandat avec la CAQ et il souhaite donc renouveler l’expérience.