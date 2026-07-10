Municipalité de Ragueneau : ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes

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Par Morgane Busson 1:00 PM - 10 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Pour éviter que la situation ne se reproduise, la municipalité rappelle que seul le papier hygiénique devrait être jeté dans la toilette. Photo Morgane Busson

La Municipalité de Ragueneau demande la collaboration des citoyens afin de prévenir des bris coûteux dans son réseau d’égout. 

Dans une publication diffusée sur Facebook, elle montre une photo prise lors d’une récente intervention d’urgence où l’on peut voir une importante accumulation de guenilles et de lingettes retirées des pompes municipales.

Selon la municipalité, ces matières provoquent des blocages qui nuisent au bon fonctionnement des installations.

Contrairement au papier hygiénique, les lingettes, même biodégradables, les guenilles ainsi que les tampons ne se dissolvent pas dans l’eau. Elles s’accumulent dans les conduites, bouchent les pompes et endommagent les moteurs.

La municipalité précise que les travaux d’urgence ont coûté environ 15 000 $, une dépense qui est assumée par l’ensemble des résidents.

« Vos toilettes ne sont pas des poubelles », insiste la municipalité. Les lingettes, chiffons, produits d’hygiène et autres déchets doivent être jetés dans la poubelle.

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