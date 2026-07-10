Perquisition pour trafic de stupéfiants sur l’avenue Brochu à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:01 PM - 10 juillet 2026
Temps de lecture :

Sûreté du Québec. Photo courtoisie SQ

Une perquisition dans un logement de l’avenue Brochu, à Sept-Îles, en lien avec le trafic de stupéfiants a eu lieu jeudi.

Les enquêteurs de l’Équipe mixte de Sept-Îles, assisté par les patrouilleurs de la MRC de Sept-Rivières et de la SPUM, ont procédé à l’arrestation d’une femme de 47.  Elle demeure détenue et doit comparaître aujourd’hui (vendredi). Elle pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants et de cannabis illicite. Un homme de 64 ans a également été arrêté sur place. Il a été libéré par la suite. Il pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi :

— Plus de 115 comprimés de métamphétamine.
— Près de 24 g de cocaïne.
— Petite quantité de haschich.
— Plus de 40 comprimés de médicaments d’ordonnances.
— Plus de 1985 $ en argent.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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