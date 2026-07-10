Première saison d’opération pour le COBAMA

Le Conseil des bassins Manicouagan (COBAMA) connaît sa première saison officielle d’opération. L’organisme qui veut « concerter et mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux socio-environnementaux dans une perspective de transformation sociale » embauche cet été deux agents en environnement.

Le travail des deux stagiaires qui étudient en Techniques cynégétique et halieutique sera varié. Il comprend notamment des interventions sur divers plans d’eau. « Ils vont faire, entre autres, des patrouilles de sensibilisation à proximité des plans d’eau urbain et péri urbain », explique Samuelle Durocher, administratrice du COBAMA.

L’objectif n’est nullement punitif, mais il s’agit plutôt de promouvoir les bonnes pratiques autour des plans d’eau. « On peut parler de trucs pour éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes, par exemple », ajoute l’administratrice.

Des activités de nettoyage de berge sont également au programme de Cédric et Jean-Ludovic que vous pourriez croiser sur votre chemin. Ils arboreront des écussons les identifiant en tant qu’employé du COBAMA.

Le COBAMA a par ailleurs été mandaté par la Ville de Baie-Comeau pour réaliser l’échantillonnage de la rivière Amédée. Les membres bénévoles du conseil d’administration s’impliqueront dans cette tâche.

Le territoire d’action du COBAMA inclut la zone de gestion des ressources du bassin versant de la Manicouagan.

L’administratrice du COBAMA ne souhaite pas faire de commentaire sur l’OBV Manicouagan, dont le mandat recoupe celui de la nouvelle organisation.

Rappelons toutefois que la naissance du COBAMA découle, entre autres, de préoccupations exprimées par la communauté quant à la capacité de l’OBV d’accomplir les tâches pour lesquelles il est mandaté, notamment la rédaction et la mise en application d’un Plan directeur de l’eau.