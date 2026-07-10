St-Marc Pardu dans l’bois : quand une idée entre amis devient un festival

Né d’un simple rassemblement entre amis sur des terres familiales, le Festival St-Marc Pardu dans l’bois est devenu, en seulement cinq éditions, un rendez-vous estival bien établi sur la Côte-Nord. Pour l’une des organisatrices, Cynthia Lavoie, cette croissance s’est faite naturellement, sans perdre l’esprit convivial qui a donné naissance à l’événement.

Il y a six ans, personne n’imaginait qu’une fête de la Saint-Jean-Baptiste organisée entre amis deviendrait un festival attirant aujourd’hui des centaines de festivaliers. Pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé au Festival St-Marc Pardu dans l’bois, qui célèbre cette année sa cinquième édition.

« On avait dit : on va se rassembler quelques amis, une centaine de personnes, on fait un show, on se déguise, c’est nous autres qui fait de la musique, puis on s’amuse sur le site », raconte Cynthia Lavoie, l’une des organisatrices.

Le lendemain de cette première fête, l’idée a pris forme. « Mon frère et moi, on s’est dit : on fait un festival. À partir de là, on s’est lancé dans le projet et, l’année suivante, on faisait notre première édition. »

Un festival enraciné sur les terres familiales

Le choix de tenir l’événement en pleine forêt n’a rien d’un hasard. Le site appartient à la famille Lavoie depuis plusieurs générations.

« Ce sont les terres de mon grand-père, ensuite de mon père et maintenant de mon frère. Ce sont les terres Lavoie et on en est très fiers », explique Cynthia Lavoie.

Ce décor naturel est rapidement devenu l’une des signatures du festival, qui mise sur une ambiance chaleureuse et décontractée.

Des améliorations d’année en année

Même si l’organisation souhaite préserver l’esprit du festival, chaque édition apporte son lot de nouveautés.

Cette année, les efforts ont notamment été consacrés à l’amélioration de la scène principale, agrandie et bonifiée par une imposante fresque réalisée par un artiste invité. Un dépanneur a également été aménagé sur le site afin d’améliorer l’expérience des festivaliers.

Les organisateurs regardent déjà vers l’avenir. En collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Forestville, un nouveau chemin est actuellement en construction afin de relier le site directement à la route 138.

« Ça va permettre au festival de s’agrandir encore plus dans les prochaines années », souligne Mme Lavoie, tout en précisant que l’équipe demeure satisfaite de la dimension actuelle de l’événement. « On est bien comme on est présentement. »

Une participation en hausse

Le coup d’envoi de cette cinquième édition a été donné jeudi et les premiers résultats sont encourageants.

Selon l’organisatrice, l’assistance lors de la soirée d’ouverture a surpassé celle enregistrée l’an dernier pour un jeudi. « On a eu plus de personnes hier que l’année passée. C’est un très bon signe », se réjouit-elle.

La programmation se poursuit tout au long de la fin de semaine avec plusieurs spectacles, des prestations d’artistes multidisciplinaires et diverses animations réparties sur le site.

Une bière créée pour le festival

Pour souligner ce cinquième anniversaire, le festival propose également une nouveauté attendue depuis plusieurs années : sa propre bière.

Fruit d’une collaboration avec la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau, la bière PARDU est offerte exclusivement sur le site du festival.

« Ça fait environ trois ans qu’on leur demandait de nous créer une bière. Ils nous avaient répondu : “À votre cinquième édition, on vous crée votre bière” », raconte Mme Lavoie.

Cette nouvelle création brassicole s’ajoute aux nouveautés de l’édition 2026 et témoigne de l’évolution constante du Festival St-Marc Pardu dans l’bois, qui continue de grandir tout en conservant l’esprit familial et rassembleur qui lui a donné naissance.