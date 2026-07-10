Un nouveau sentier intergénérationnel à Pointe-aux-Outardes

Les citoyens de Pointe-aux-Outardes ont déjà commencé à apprivoiser le Sentier de la Rivière, même si son inauguration officielle n’aura lieu que plus tard cet été.

La Municipalité a annoncé cette semaine sur sa page Facebook que le parcours de 1,5 kilomètre était désormais accessible, en invitant les usagers à la prudence puisque la signalisation n’est pas encore installée.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, explique que le sentier a été livré par l’entrepreneur la semaine dernière. Bien qu’il ne soit pas officiellement ouvert, les citoyens se sont empressés de le découvrir.

« On ne peut pas empêcher le monde de vouloir en profiter », souligne-t-il. « On a simplement voulu dire aux gens : soyez prudents. Il n’y a pas encore de signalisation ni d’affichage de sécurité. »

Les travaux avaient débuté à l’automne 2025, à la suite d’un constat établi dans le Plan directeur des parcs et espaces verts à Pointe-aux-Outardes, adopté en 2023.

« Il manquait des endroits pour marcher en forêt plutôt que de marcher le long du chemin principal en risquant de se faire frapper par une voiture », explique le maire.

Un sentier pensé pour toute la population

Le choix de l’emplacement de ce nouveau sentier ne s’est pas fait par hasard. Il est situé à proximité du Centre des loisirs et de la culture, où se trouve notamment la halte-garderie plein air Grains de Soleil, le camp de jour estival, l’école primaire et la Maison des jeunes.

Les pentes du sentier sont limitées pour faciliter les déplacements des familles, des aînés ou des personnes en situation de mobilité réduite. Photo courtoisie

D’après Julien Normand, la future signalisation comportera des panneaux éducatifs sur la faune et la flore, permettant aux enfants d’utiliser le parcours tout en s’éduquant.

D’autres ajouts à venir

Le projet représente un investissement de près de 275 000 $, financé en partie grâce à une contribution de 100 000 $ du programme de développement économique Plan Nord, de 60 000 $ d’ID Manicouagan et d’une aide de 25 000 $ de la MRC de Manicouagan.

Des pavillons et tables de pique-nique sont également prévus dans une prochaine phase du projet.

Le maire précise que ce sentier est le premier projet répondant au Plan directeur des parcs et espaces verts à Pointe-aux-Outardes. Un futur parc comportant des modules de jeux intergénérationnels est déjà en réflexion sur la rue du Moulin.