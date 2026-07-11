Activités et camps inclusifs chez Explos-Nature aux Bergeronnes

Par Emelie Bernier 8:00 AM - 11 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Explos-Nature offre des activités en nature. Photo courtoisie

Enfants, jeunes et adultes à besoins particuliers sont les bienvenus chez Explos-Nature. L’organisme, qui offre des séjours découverte, des camps de jour et des activités à la carte, adapte sa proposition pour accueillir les clientèles autistes et/ou neurodivergentes.

Du 24 au 26 juillet, Explos-Nature invite la clientèle adulte ayant des besoins particuliers à un séjour découverte spécialement conçu pour eux.

« Nos animateurs naturalistes ont été formés par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord ainsi que par Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan en début de saison », indique Lauriane Brisebois, directrice aux opérations éducatives. 

Si un deuxième camp familial s’est tenu cet été, il s’agit d’une première expérience du genre pour la clientèle adulte. « On voulait renouveler notre offre. L’ARLPH, qui nous aide déjà beaucoup avec le camp familial, a une bonne clientèle adulte et c’est comme ça que le séjour découverte est né », ajoute Mme Brisebois.

Groupes plus petits, activités à stimulus contrôlés, écoute des besoins : la programmation est adaptée pour que tous puissent y trouver leur compte. 

« Si une expédition pour aller marcher à marée basse est trop intense pour certains, on va mettre des organismes dans des bacs, par exemple. L’horaire est réduit. On prévoit moins d’activités pour que chaque participant prenne le temps. On va aussi choisir de visiter certains sites en dehors des heures d’ouverture, comme le GREMM, pour que ce soit plus tranquille. Nos naturalistes peuvent accompagner de manière plus personnelle chaque famille, chaque enfant, chaque adulte », précise la directrice des services éducatifs.

Les activités régulières plus touristiques qui se déroulent sur un plus court laps de temps sont également adaptées, au besoin. « Nos naturalistes sont bien formés », renchérit Lauriane Brisebois.

Le séjour du 24 au 26 juillet est offert en formule tout inclus : repas, hébergement et activités. Au programme, croisière aux baleines, balade aux dunes de Tadoussac, découverte du Saint-Laurent… « C’est un séjour pensé pour que chaque personne puisse en profiter pleinement, à son rythme, dans un cadre naturel exceptionnel », précise-t-on.

Pour le moment, les activités ne sont pas adaptées aux personnes utilisant un fauteuil roulant. « Mais ça fait partie de nos projets », confirme Lauriane Brisebois.

Pour plus d’informations : explos@explosnature.ca ou 418 232-6249, poste 21.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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