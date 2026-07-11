L’Ancien magasin général de Godbout met la clé sous la porte

Les propriétaires de l’Ancien magasin général de Godbout annoncent la fermeture définitive du commerce.

C’est dans une publication Facebook qu’ils partagent la nouvelle.

« Cette décision est directement liée à des problèmes touchant nos installations septiques et aux exigences du ministère de l’Environnement. Nous avons cherché des solutions et nous nous sommes battus jusqu’au bout pour éviter d’en arriver là », peut-on y lire.

Tous les spectacles prévus au calendrier de l’Ancien magasin général sont donc annulés et seront remboursés.

Les propriétaires précisent ceci que toute demande de remboursement, pour les gens qui possèdent des billets, doit se faire par courriel (ancienmagasingeneral@gmail.com).

« Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont encouragés au fil du temps. Vous avez fait de cet endroit un lieu rempli de musique, de rencontres, de rires et de souvenirs inoubliables. Nous garderons ces moments précieusement », est-il écrit dans la publication Facebook.

Annulation pour Patrick Norman et Nathalie Lord

Le Bistro la Marée Haute informe par ailleurs que les spectacles de Patrick Norman et Nathalie Lord, prévus les 22, 23 et 24 juillet, sont annulés.

Ces spectacles étaient organisés par l’Ancien magasin général de Godbout.

Le Bistro la Marée Haute a expliqué ceci, par Facebook : « Le Bistro La Marée Haute agissait uniquement à titre de prestataire dans le cadre de cet événement, mandaté pour la fourniture du repas et la location de la salle. Ni le Bistro, ni Patrick Norman, ni Nathalie Lord n’ont reçu de paiement préalable à la tenue de ces représentations. À ce jour, nous sommes sans nouvelles de l’organisateur. Par respect envers les personnes ayant réservé, nous avons préféré annuler l’événement plutôt que de maintenir une activité entourée d’autant d’incertitude. »