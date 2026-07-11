L’équipe Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil multiplie les succès à mi-saison

À mi-saison, les athlètes de Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil continuent d’accumuler les bons résultats sur les circuits de vélo de montagne. L’équipe se distingue notamment par une présence record en Coupe Québec et plusieurs classements parmi les meilleurs de la province et du pays.

La saison 2026 est maintenant à mi-chemin pour les différentes séries de vélo de montagne. L’équipe Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil est présente en grand nombre sur le circuit de la Coupe Québec, où plus d’une vingtaine de ses athlètes ont pris part à certaines étapes.

Chez les catégories U11 et U13, pour lesquelles aucun classement cumulatif n’est désormais établi, Romane Mourant a obtenu plusieurs résultats dans le top 5 depuis le début de la saison. Iva Bernier a pour sa part signé un premier podium lors de l’épreuve disputée à Saint-Félicien. Plusieurs autres jeunes de l’équipe participent cette année à leurs premières compétitions de calibre provincial.

Dans les catégories développement, Daphnée Gagnon et Raphaëlle Coll occupent respectivement les troisième et septième rangs du classement cumulatif chez les U15 féminines. Chez les 15 à 18 ans, Emy Robert se retrouve toujours au cœur de la course au premier rang.

Du côté des catégories performance, Léon Bernier pointe au sixième rang du classement des cadets experts à sa première saison dans cette catégorie. Sa coéquipière Anaïs Bélanger occupe le deuxième rang, tandis qu’Alexandre Gagnon poursuit sa progression au sein du top 25. Les trois athlètes figurent également au classement canadien après les premières manches de la saison.

Chez les juniors, Élisabeth Martin concentre principalement son calendrier sur le circuit canadien, où elle occupe actuellement le cinquième rang.

Chez les hommes experts, Thomas Martin évolue également sur des compétitions de niveau supérieur tout en conservant sa place au classement québécois. Guillaume Lévesque se classe deuxième chez les 35 à 44 ans, alors que Rudy Brochu et Marc Plante figurent parmi les meneurs dans la catégorie des 45 à 54 ans.

Par ailleurs, Anaïs Bélanger, Léon Bernier, Alexandre Gagnon, Thomas Martin et Élisabeth Martin participeront aux Championnats canadiens, disputés cette fin de semaine à Langford, en Colombie-Britannique.

Pour les trois athlètes U17, il s’agira d’une première participation à cette compétition, tandis qu’Élisabeth Martin représentera l’équipe du Québec.