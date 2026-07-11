Tourisme Baie-Comeau : les coups de cœur des touristes

La saison touristique estivale est commencée. Le mois de juin a peut-être été plus tranquille qu’à pareille date l’an dernier à Baie-Comeau, mais les visiteurs sont de plus en plus nombreux depuis le début juillet.

C’est ce que constate le directeur des communications et du tourisme de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, alors qu’il se fie à l’achalandage au bureau d’accueil touristique.

« À la mi-juin, on avait une légère baisse par rapport à l’an dernier. La météo n’a pas non plus été en notre faveur », dit-il, faisant référence aux nombreuses averses en début de saison.

Tourisme Baie-Comeau ne chôme pas pour autant alors que les mois de juillet et août se portent généralement très bien.

Expédition 51

Le kiosque touristique de Baie-Comeau a donné de nombreuses informations aux touristes concernant Expédition 51 durant le mois de juin.

« C’est un trajet qui est poussé par Tourisme Côte-Nord. Dans la forme, il traverse plusieurs municipalités de la Côte-Nord, également du Labrador, et nous, on est le point de départ. Donc, c’est vraiment intéressant pour Baie-Comeau », souligne Mathieu Pineault.

Il constate que les gens s’arrêtent plusieurs jours à Baie-Comeau et prennent les dernières informations pour peaufiner leur expédition avant prendre la route.

De nombreux visiteurs décident de traverser la Côte-Nord en véhicule récréatif, dit-il. « De plus, en juin, ce sont principalement des gens qui ont plus de temps, donc qui peuvent se lancer dans une aventure comme celle-ci. »

Populaire été après été

Mathieu Pineault indique que certains attraits de Baie-Comeau et les environs sont maintenant des incontournables. Les préposés au kiosque s’en font parler chaque été.

« Attitude nordique en est un, il sort du lot. Ils ont une variété d’activités. […] Pour le plein air, c’est un attrait vraiment intéressant. Il y a ensuite les croisières aux baleines avec Pirsuq qui sont populaires, tout comme le Parc nature [de Pointe-aux-Outardes] », mentionne Mathieu Pineault.

Les campings sont toujours aussi populaires et se remplissent à une folle vitesse avant la saison estivale.

M. Pineault ne peut pas non plus passer à côté du belvédère Saint-Pancrace, puisqu’il mentionne que tous veulent s’y arrêter.

Saveurs locales

Le tourisme gourmand gagne lui aussi en popularité. « Depuis plusieurs années, on voit un appétit pour les saveurs locales au Québec. Et on est de plus en plus en mesure de proposer des circuits aux gens », indique le directeur du tourisme.

Non seulement la Microbrasserie Saint-Pancrace et le Manoir du Café sont très populaires, M. Pineault souligne plusieurs entreprises comme la Ferme Manicouagan.

« On sent un intérêt à découvrir les saveurs de la région et pour les produits locaux. […] On se fait demander où on peut goûter nos saveurs locales », ajoute-t-il.