Le non l’emporte à Pessamit

Les Innus de Pessamit rejettent le projet d’Entente Aishkat avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec.

Le Conseil des Innus de Pessamit confirme que le camp du non l’a emporté avec 63% des voix.

Les Innus de Pessamit ont été appelés aux urnes ce dimanche 12 juillet afin de se prononcer sur le projet d’Entente de nouvelle relation concernant le développement énergétique entre Hydro-Québec, Pessamit et le gouvernement du Québec.

« Les membres de Pessamit se sont exprimés démocratiquement et leur décision sera pleinement respectée. La responsabilité du Conseil est maintenant de poursuivre le travail avec le même engagement envers la protection de notre territoire, de nos droits et de notre avenir collectif », a déclaré le vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge.

Le président du référendum, Alexis Wawanoloath, a procédé au dépouillement des bulletins de vote lors d’une vidéoconférence diffusée en direct sur la page Facebook du Conseil des Innus de Pessamit.

Plus de détails à venir.