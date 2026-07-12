Les photographes invités à mettre le Saint-Laurent et le fjord en valeur

Les photographes amateurs, passionnés et professionnels ont jusqu’au 7 septembre pour participer à la 5e édition du concours photo Regards sur le Saint-Laurent, qui met cette année un accent particulier sur le fjord du Saguenay.

Les organisateurs espèrent recueillir de nouveaux clichés illustrant la richesse des paysages, de la biodiversité et des activités qui animent le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay et le fjord du Saguenay.

Lancé par le Réseau Québec maritime (RQM) et le Fonds d’action Saint-Laurent (FASL), le concours invite la population québécoise à porter un regard sur ces milieux naturels durant la saison estivale. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 septembre.

Réalisée en collaboration avec le Port de Saguenay et Espace pour la vie, cette cinquième édition souhaite mettre en lumière des lieux qui occupent une place importante dans le quotidien de nombreuses communautés, notamment sur la Côte-Nord.

« Cette édition […] met cette année le Saguenay à l’honneur. Les participants sont invités à poser leur regard sur le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay et le fjord du Saguenay afin de mettre en lumière la richesse de leurs paysages, de leur biodiversité et des multiples activités qui s’y déroulent », indiquent les organisateurs.

Quatre catégories

Les photographies peuvent être soumises dans l’une des quatre catégories suivantes : faune et flore, activité humaine, paysage, ainsi que transport et activités maritimes sur le Saguenay.

Au total, 13 prix seront remis, dont un prix Coup de cœur du public, pour une valeur globale de plus de 2 000 $.

Les œuvres gagnantes seront dévoilées et présentées cet automne au Biodôme de Montréal, dans le cadre d’une exposition organisée en collaboration avec Espace pour la vie.

Témoigner de la richesse du territoire

Les organisateurs souhaitent que les images reflètent les multiples façons dont le Saint-Laurent et le Saguenay façonnent le territoire québécois.

« Le concours invite la population québécoise à témoigner, par l’image, de la place qu’occupent le Saint-Laurent, la rivière Saguenay et le fjord du Saguenay dans notre quotidien. Véritables milieux de vie, espaces de travail, destinations touristiques, habitats pour une faune et une flore exceptionnelles et sources d’inspiration, ils façonnent notre patrimoine collectif et méritent d’être mis en valeur », peut-on lire dans le communiqué.

Plus de 800 photos depuis 2022

Depuis son lancement en 2022, Regards sur le Saint-Laurent a reçu plus de 800 photographies provenant de toutes les régions du Québec. Plus de 6 500 $ en prix ont été remis au cours des quatre premières éditions.

Le concours est ouvert aux photographes amateurs, passionnés et professionnels et vise à sensibiliser la population à la richesse des écosystèmes du Saint-Laurent et du Saguenay, tout en encourageant leur mise en valeur et leur préservation.