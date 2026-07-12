Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

S’il y a bien une chose que j’ai apprise en voyageant, c’est que les meilleurs souvenirs ne naissent pas toujours des activités que l’on fait… mais parfois simplement de l’endroit où l’on dort.

Oui, je sais. Dit comme ça, cela manque un peu de glamour. Pourtant, avouez qu’il y a une différence entre raconter que l’on a passé la nuit dans une chambre d’hôtel beige numéro 214 et annoncer fièrement : « J’ai dormi dans une bulle transparente au milieu des arbres », ou encore : « Je me suis endormie sous un ciel rempli d’étoiles, bercée par le bruit des vagues du Saint-Laurent. » Tout de suite, l’histoire prend une tout autre tournure.

Et ça tombe bien, parce que la Côte-Nord semble avoir compris que dormir pouvait être une activité en soi.

Il y a quelques années encore, le mot glamping me faisait lever un sourcil. Pour moi, le camping se résumait à une tente récalcitrante, un matelas qui se dégonfle à trois heures du matin et une guerre ouverte contre les moustiques. Puis j’ai découvert qu’il existait une version beaucoup plus civilisée de l’expérience… pour mon plus grand bonheur!

À Ragueneau, tout près de Baie-Comeau, En Forêt propose de passer la nuit dans de magnifiques dômes installés entre la forêt boréale et le fleuve Saint-Laurent. Imaginez un cocon tout rond, une immense fenêtre ouverte sur la nature, un vrai lit confortable, une cuisine, une salle de bain… et même le chauffage. Bref, tout ce qu’il faut pour profiter du plein air sans avoir à négocier avec un sac de couchage humide ou une cafetière capricieuse.

Le concept est séduisant : vivre en pleine nature sans renoncer au confort. Le soir venu, le ciel étoilé devient votre plafond et le fleuve votre voisin de chambre. On comprend rapidement pourquoi les propriétaires parlent d’un endroit où la nature devient notre chez-nous. Et j’avoue que l’idée de contempler les étoiles emmitouflée dans une couverture, une tasse de thé à la main, me plaît infiniment plus que celle de chercher désespérément ma lampe frontale au fond d’une tente.

Mais la Côte-Nord ne s’arrête pas là lorsqu’il s’agit de transformer une simple nuit en véritable expérience.

À quelques minutes de Tadoussac, Canopée Lit pousse le concept encore plus loin. Ici, on peut choisir de dormir perché dans une cabane suspendue dans les arbres, sous un dôme vitré ou carrément dans une bulle entièrement transparente. Oui, une vraie bulle.

Je dois reconnaître qu’il faut tout de même avoir une certaine confiance en ses voisins pour accepter de dormir dans une sphère où les étoiles peuvent vous admirer autant que vous les admirez. Heureusement, le domaine forestier est suffisamment vaste pour préserver cette précieuse impression d’intimité.

Mais entre nous, mes très chers lecteurs, il existe encore une façon plus insolite de dormir sur la Côte-Nord.

Et elle ne coûte parfois… absolument rien.

Dormir à la belle étoile.

Je vois déjà certains lever les yeux au ciel en imaginant une nuit peuplée de moustiques affamés et de brindilles mal placées sous le sac de couchage. Je ne prétends pas que l’expérience soit faite pour tout le monde. Elle demande un peu d’organisation, un endroit sécuritaire, une météo clémente et, idéalement, quelques amis prêts à rire si tout ne se déroule pas exactement comme prévu.

Mais lorsqu’on réunit tous ces ingrédients, la magie opère.

Il y a quelque chose d’extraordinairement apaisant à s’endormir en regardant les étoiles apparaître une à une, à écouter le vent dans les épinettes ou les vagues venir doucement caresser la rive. Les conversations se prolongent naturellement autour d’un feu, les téléphones finissent oubliés au fond des sacs et, pendant quelques heures, le monde semble ralentir.

La Côte-Nord offre d’ailleurs une multitude d’endroits où admirer un ciel d’une pureté exceptionnelle. Loin des grandes villes, la pollution lumineuse se fait discrète et laisse toute la place à la Voie lactée. Avec un peu de chance, il n’est même pas impossible d’apercevoir quelques aurores boréales qui viendraient transformer votre nuit en spectacle privé.

Finalement, je crois que ce qui rend ces hébergements si spéciaux n’est pas seulement leur originalité. C’est leur capacité à nous faire vivre autrement la région. On ne vient plus simplement visiter la Côte-Nord. On s’y installe, le temps d’une nuit. On prend le temps d’écouter le silence, d’observer le ciel et de se réveiller avec le fleuve, la forêt ou les montagnes pour seuls voisins.

Alors cet été, si vous cherchez une histoire un peu plus originale à raconter au retour de vos vacances, oubliez, le temps d’une nuit, les chambres d’hôtel traditionnelles. Choisissez un dôme, une cabane dans les arbres, une bulle transparente… ou simplement un bon sac de couchage sous un ciel étoilé.

Parce qu’après tout, les plus beaux souvenirs ne commencent pas toujours au lever du soleil.

Parfois, ils commencent juste avant d’éteindre la lumière.

Bien à vous,

Charlotte, votre experte autoproclamée des nuits un peu moins ordinaires qui considère désormais qu’un plafond est une option… surtout lorsqu’il est remplacé par des milliers d’étoiles.