Route 138 à Franquelin : circulation en alternance pendant une semaine

Des travaux de forage entraîneront des entraves à la circulation sur la route 138, à Franquelin, du 13 au 19 juillet. Les automobilistes devront prévoir des délais puisqu’une circulation en alternance sera en vigueur chaque jour.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable réalisera des travaux de forage sur la route 138, entre les kilomètres 818 et 819, à Franquelin, du 13 au 19 juillet.

Durant cette période, la circulation se fera en alternance tous les jours, du lundi au dimanche, entre 7 h et 17 h. Les usagers de la route sont invités à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements dans ce secteur.

Le ministère rappelle que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Les automobilistes peuvent suivre l’évolution des entraves et consulter les mises à jour sur la plateforme Québec 511 ou au moyen de son application mobile, qui permet notamment d’activer des notifications en fonction des déplacements.