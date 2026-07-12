Un spectacle de marionnettes à Tadoussac tout l’été

Par Renaud Cyr 1:30 PM - 12 juillet 2026
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Il sera possible de voir la pièce Le Piano à Voile jusqu'à la fin du mois d'août à Tadoussac. Photo Alexandre Zacharie

Ubus Théâtre viendra dans le coin à partir du 24 juillet jusqu’au 23 août pour présenter Le Piano à voile, un spectacle de marionnettes pour toute la famille.

Fondé à Tadoussac, Ubus théâtre a décidé de tourner le dos à la convention pour la présentation de ses spectacles.

Les marionnettes prennent vie à bord d’un bon vieil autobus scolaire jaune, transformé en salle de spectacle pouvant accueillir plus d’une vingtaine de spectateurs.

Ubus théâtre présentera sa pièce Le Piano à Voile au Parc-des-Ancêtres du 29 juillet au 23 août dans le stationnement de la plage.

Les enfants de 12 ans et moins ont un tarif préférentiel sur le coût des billets.

Créée en 2017, la pièce se veut « une ode à la joie et à la résilience ». Quatre mains de deux acteurs différents s’activent pour divertir les spectateurs.

On y raconte l’histoire de Louis L’Oiseau, un pianiste dont la musique s’est soudainement interrompue et qui, au seuil de sa mort, voit défiler les moments charnières de sa vie.

Il y a aussi l’histoire d’Eva, une enfant amoureuse de la musique qui devient une infirmière dévouée.

Leur histoire se croise autour d’un lit d’hôpital où les souvenirs s’enchevêtrent et laissent place à des moments de touchante complicité.

« Sublimé par l’environnement sonore et par de véritables prouesses visuelles, le récit berce l’imaginaire et les émotions du spectateur avec douceur et sensibilité », peut-on lire dans le descriptif de la pièce.

Avant de s’arrêter à Tadoussac, Ubus théâtre ira faire un tour à Sacré-Cœur le 24 juillet dans le cadre du 30anniversaire du camping Au Sommet du Fjord.

La venue du théâtre fera partie des Nuits Blanches du camping. La pièce sera présentée en partenariat avec le Repère des Arts de Sacré-Cœur en après-midi.

Renaud Cyr

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