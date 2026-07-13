CHRONIQUE | Le pari réussi de St-Marc Pardu dans l’bois

Il y a des événements qui prennent des années à trouver leur identité. D’autres semblent l’avoir dès le départ. Le Festival St-Marc Pardu dans l’bois fait partie de cette deuxième catégorie.

C’était ma première visite cette année. J’en avais entendu parler à plusieurs reprises, mais je n’avais jamais eu l’occasion d’y mettre les pieds parce que c’est toujours durant mes vacances et le jour de mon anniversaire.

En arrivant sur le site, une chose m’a frappée : il est difficile de croire que ce festival n’en est qu’à sa cinquième édition.

Quand on connaît son histoire, c’est encore plus impressionnant. Tout est né d’une fête de la Saint-Jean entre amis sur les terres de la famille Lavoie. Une idée lancée un peu sur un coup de tête qui, quelques années plus tard, est devenue un événement capable d’accueillir près d’un millier de festivaliers dans une même soirée.

Ce qui impressionne surtout, ce n’est pas uniquement le nombre de personnes présentes. C’est la qualité de ce qui a été construit en si peu de temps.

Les installations sont bien pensées. La scène principale dégage l’énergie du festival. Les espaces sont aménagés avec soin. Les services offerts aux festivaliers démontrent que les organisateurs réfléchissent constamment à la prochaine étape de leur développement. On sent que le festival évolue chaque année, mais que cette croissance est planifiée.

Pourtant, malgré cette évolution, l’événement n’a pas perdu ce qui fait son charme.

Il conserve une dimension humaine. On y retrouve des enfants qui courent sur le site, des adolescents devant la scène, des parents, des grands-parents et des groupes d’amis de tous âges. Rarement voit-on un événement réussir à réunir autant de générations dans une même ambiance.

Vendredi soir, pendant que près de 1 000 personnes reprenaient en chœur les chansons des Cowboys Fringants, il suffisait de regarder autour de soi pour comprendre que le festival ne repose pas seulement sur sa programmation musicale. Il repose surtout sur une atmosphère. Celle d’un rassemblement où les gens semblent simplement heureux d’être là.

Le groupe L’Expédition – Hommage aux Cowboys Fringants a fait plaisir à la foule de St-Marc Pardu dans l’bois. Photo Johannie Gaudreault

Dans le milieu des festivals, grandir représente souvent un défi. Plus un événement prend de l’ampleur, plus il risque de perdre ce qui le rendait unique.

Jusqu’à maintenant, St-Marc Pardu dans l’bois semble avoir trouvé un équilibre intéressant. L’organisation attire maintenant des artistes reconnus, tout en conservant la proximité qui caractérise les plus petits événements.

Cinq éditions, ce n’est finalement pas beaucoup. Pourtant, le chemin parcouru est considérable.

Ce festival est la preuve qu’une idée toute simple, portée par des bénévoles passionnés et une communauté mobilisée, peut rapidement prendre une dimension qu’on n’aurait probablement pas imaginée au départ.

Au-delà des spectacles et de l’ambiance, c’est peut-être cette évolution qui mérite le plus d’être soulignée.