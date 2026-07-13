Le CF7 de Sept-Îles organisera une Simulation Hyrox

Par Sylvain Turcotte 7:00 PM - 13 juillet 2026
Temps de lecture :

Sled, rameur et skierg, parmi les équipements et appareils pour la Simulation Hyrox qu’organise le CF7 le 12 septembre. Photo Sylvain Turcotte

SkiErg, sled push, sled pull, burpees broad jump, rameur, farmer’s carry, sandbag lunges et wall balls, avec de la course avant chacune de ses stations, voici ce qui attend les participants qui s’inscriront à la Simulation Hyrox organisée par le CF7 de Sept-Îles.

L’événement se tiendra le samedi 12 septembre sur le terrain synthétique près du Cégep de Sept-Îles et sur le stationnement de ce site.

« C’est accessible. Tout le monde peut le faire. Il n’y en a pas (compétition de Hyrox) sur la Côte-Nord. Le plus proche, c’est au Saguenay et à Québec. On pense que ça va être rassembleur pour le monde de la Côte-Nord qui a envie d’essayer le Hyrox », a mentionné, au Journal, Alex Cormier, un des trois propriétaires du Centre d’entraînement fonctionnel (CF7) de Sept-Îles. 

Un hyrox, c’est l’occasion de tester la course et l’entraînement fonctionnel. « C’est un parfait équilibre entre les deux », a-t-il ajouté. « C’est du cardio avec le côté force de l’entraînement fonctionnel. Il n’y a pas de mouvements compliqués, pas besoin de technique », a indiqué Alex Cormier. 

Plusieurs catégories sont proposées pour l’événement du 12 septembre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, en équipe ou en individuel, en format complet ou demi. Les équipes mixtes sont aussi possibles. 

« Ça peut être pour le plaisir » ou pour l’aspect compétitif. Les participants seront chronométrés.

Les inscriptions se prennent via le https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/simulation-hyrox-cf7.

Il est toujours aussi possible de s’inscrire pour le Marathon CF7 du 23 août au profit de la Fondation Husky.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Une première soirée dansante interculturelle à Baie-Comeau

Actualité

Référendum à Pessamit : Hydro-Québec « respecte la décision »

Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le pari réussi de St-Marc Pardu dans l’bois

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Culturel

Une première soirée dansante interculturelle à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Référendum à Pessamit : Hydro-Québec « respecte la décision »

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer