Le CF7 de Sept-Îles organisera une Simulation Hyrox

SkiErg, sled push, sled pull, burpees broad jump, rameur, farmer’s carry, sandbag lunges et wall balls, avec de la course avant chacune de ses stations, voici ce qui attend les participants qui s’inscriront à la Simulation Hyrox organisée par le CF7 de Sept-Îles.

L’événement se tiendra le samedi 12 septembre sur le terrain synthétique près du Cégep de Sept-Îles et sur le stationnement de ce site.

« C’est accessible. Tout le monde peut le faire. Il n’y en a pas (compétition de Hyrox) sur la Côte-Nord. Le plus proche, c’est au Saguenay et à Québec. On pense que ça va être rassembleur pour le monde de la Côte-Nord qui a envie d’essayer le Hyrox », a mentionné, au Journal, Alex Cormier, un des trois propriétaires du Centre d’entraînement fonctionnel (CF7) de Sept-Îles.

Un hyrox, c’est l’occasion de tester la course et l’entraînement fonctionnel. « C’est un parfait équilibre entre les deux », a-t-il ajouté. « C’est du cardio avec le côté force de l’entraînement fonctionnel. Il n’y a pas de mouvements compliqués, pas besoin de technique », a indiqué Alex Cormier.

Plusieurs catégories sont proposées pour l’événement du 12 septembre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, en équipe ou en individuel, en format complet ou demi. Les équipes mixtes sont aussi possibles.

« Ça peut être pour le plaisir » ou pour l’aspect compétitif. Les participants seront chronométrés.

Les inscriptions se prennent via le https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/simulation-hyrox-cf7.

Il est toujours aussi possible de s’inscrire pour le Marathon CF7 du 23 août au profit de la Fondation Husky.