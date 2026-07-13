Une première soirée dansante interculturelle à Baie-Comeau

Avatar photo
Par Morgane Busson 3:19 PM - 13 juillet 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

En cas de pluie, la soirée sera déplacée au Centre Alcoa. La confirmation du lieu sera publiée le jour même sur la page Facebook de Manicouagan Interculturelle. Photo courtoisie

Une nouvelle activité voit le jour à Baie-Comeau : Tempo Manicouagan. Les organismes Manicouagan Interculturelle, Carrefour Jeunesse Manicouagan et l’Aire ouverte de Baie-Comeau sont derrière cette soirée dansante interculturelle. 

Cette activité se tiendra le 14 juillet, de 18 h à 20 h, au Parc des Pionniers. Le but : rassembler les générations et faire découvrir de nouvelles cultures en dansant.

Pour les organisateurs, cette première édition répond à un désir de créer un moment rassembleur où tous les citoyens peuvent participer, peu importe leur âge ou leur expérience en danse.

« On voulait faire découvrir différents styles de danse à toute la communauté. C’est vraiment un événement familial, accessible à tous les niveaux, autant pour les débutants que pour les personnes qui veulent simplement venir découvrir quelque chose de nouveau », explique Geneviève Therrien, aide-intervenante chez Manicouagan Interculturelle.

Quatre univers de danse 

Les participants seront invités à prendre part à quatre ateliers, d’environ 30 minutes chacun, pour découvrir quatre univers de danse.

La soirée débutera avec une initiation à la danse country et la danse en ligne animée par Kathy Arsenault, avant de laisser place à la bachata, une danse latine populaire.

Les participants pourront ensuite assister à une présentation de danse traditionnelle innue, offerte par huit danseurs, dans un esprit de partage culturel.

La soirée se conclura par une séance de danse fitness et de zumba sur des rythmes afro-caribéens et latinos.

« Ce qu’on voulait surtout mettre de l’avant, c’est le partage entre les cultures. La danse est un beau moyen de rassembler les gens », souligne Geneviève Therrien.

L’activité est gratuite et s’adresse à toute la population. Les organisateurs invitent les citoyens à venir seuls, en famille ou entre amis, sans aucune pression de performance.

Une première édition appelée à revenir

Les trois organismes partenaires travaillent à l’organisation de l’événement depuis le mois de mai. Ils espèrent que cette première édition connaîtra suffisamment de succès pour devenir un rendez-vous annuel.

Le nom Tempo Manicouagan a d’ailleurs été choisi pour refléter l’esprit de l’activité. Il évoque les valeurs et les grands thèmes qui inspirent l’événement : Tous ensemble, En mouvement, Musique du monde, Partage et Ouverture.

Avatar photo

Morgane Busson

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Référendum à Pessamit : Hydro-Québec « respecte la décision »

Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le pari réussi de St-Marc Pardu dans l’bois

Actualité

Référendum à Pessamit : les tenants du non soulagés

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Référendum à Pessamit : Hydro-Québec « respecte la décision »

Consulter la nouvelle
Actualité Chronique

CHRONIQUE | Le pari réussi de St-Marc Pardu dans l’bois

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer