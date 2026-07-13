Une première soirée dansante interculturelle à Baie-Comeau

Une nouvelle activité voit le jour à Baie-Comeau : Tempo Manicouagan. Les organismes Manicouagan Interculturelle, Carrefour Jeunesse Manicouagan et l’Aire ouverte de Baie-Comeau sont derrière cette soirée dansante interculturelle.

Cette activité se tiendra le 14 juillet, de 18 h à 20 h, au Parc des Pionniers. Le but : rassembler les générations et faire découvrir de nouvelles cultures en dansant.

Pour les organisateurs, cette première édition répond à un désir de créer un moment rassembleur où tous les citoyens peuvent participer, peu importe leur âge ou leur expérience en danse.

« On voulait faire découvrir différents styles de danse à toute la communauté. C’est vraiment un événement familial, accessible à tous les niveaux, autant pour les débutants que pour les personnes qui veulent simplement venir découvrir quelque chose de nouveau », explique Geneviève Therrien, aide-intervenante chez Manicouagan Interculturelle.

Quatre univers de danse

Les participants seront invités à prendre part à quatre ateliers, d’environ 30 minutes chacun, pour découvrir quatre univers de danse.

La soirée débutera avec une initiation à la danse country et la danse en ligne animée par Kathy Arsenault, avant de laisser place à la bachata, une danse latine populaire.

Les participants pourront ensuite assister à une présentation de danse traditionnelle innue, offerte par huit danseurs, dans un esprit de partage culturel.

La soirée se conclura par une séance de danse fitness et de zumba sur des rythmes afro-caribéens et latinos.

« Ce qu’on voulait surtout mettre de l’avant, c’est le partage entre les cultures. La danse est un beau moyen de rassembler les gens », souligne Geneviève Therrien.

L’activité est gratuite et s’adresse à toute la population. Les organisateurs invitent les citoyens à venir seuls, en famille ou entre amis, sans aucune pression de performance.

Une première édition appelée à revenir

Les trois organismes partenaires travaillent à l’organisation de l’événement depuis le mois de mai. Ils espèrent que cette première édition connaîtra suffisamment de succès pour devenir un rendez-vous annuel.

Le nom Tempo Manicouagan a d’ailleurs été choisi pour refléter l’esprit de l’activité. Il évoque les valeurs et les grands thèmes qui inspirent l’événement : Tous ensemble, En mouvement, Musique du monde, Partage et Ouverture.