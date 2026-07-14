La bibliothèque Alice-Lane est fermée en raison de travaux
La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau est située au 6, avenue Radisson. Photo Ville de Baie-Comeau
La bibliothèque Alice-Lane est fermée depuis le 13 juillet en raison de travaux. Elle ouvrira à nouveau le vendredi 17 juillet.
Des travaux de rénovation sont en cours à la bibliothèque municipale de Baie-Comeau. Cette fermeture de quatre jours est nécessaire pour des « raisons de sécurité ».
Pendant ce temps, il est possible de profiter des ressources numériques de la Ville de Baie-Comeau. Il est aussi toujours possible de retourner les livres dans la chute à livres en tout temps.
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