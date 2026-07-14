La bibliothèque Alice-Lane est fermée en raison de travaux

Par Karianne Nepton-Philippe 11:20 AM - 14 juillet 2026
Temps de lecture :

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau est située au 6, avenue Radisson. Photo Ville de Baie-Comeau

La bibliothèque Alice-Lane est fermée depuis le 13 juillet en raison de travaux. Elle ouvrira à nouveau le vendredi 17 juillet. 

Des travaux de rénovation sont en cours à la bibliothèque municipale de Baie-Comeau. Cette fermeture de quatre jours est nécessaire pour des « raisons de sécurité ».

Pendant ce temps, il est possible de profiter des ressources numériques de la Ville de Baie-Comeau. Il est aussi toujours possible de retourner les livres dans la chute à livres en tout temps. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Économie

2,5 M$ pour le bioalimentaire de la Côte-Nord

Actualité Sport

Le Volley-Soleil s’annonce aussi festif que l’Omnium dans l’vent à Moisie

Actualité Sport

Le CF7 de Sept-Îles organisera une Simulation Hyrox

Emplois vedettes

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

2,5 M$ pour le bioalimentaire de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Le Volley-Soleil s’annonce aussi festif que l’Omnium dans l’vent à Moisie

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 15 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer