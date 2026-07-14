La bibliothèque Alice-Lane est fermée en raison de travaux

La bibliothèque Alice-Lane est fermée depuis le 13 juillet en raison de travaux. Elle ouvrira à nouveau le vendredi 17 juillet.

Des travaux de rénovation sont en cours à la bibliothèque municipale de Baie-Comeau. Cette fermeture de quatre jours est nécessaire pour des « raisons de sécurité ».

Pendant ce temps, il est possible de profiter des ressources numériques de la Ville de Baie-Comeau. Il est aussi toujours possible de retourner les livres dans la chute à livres en tout temps.