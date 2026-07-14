Une entente est signée entre La Ruche et les MRC de la Côte-Nord 

Une entente d’une valeur de 20 000 $ par année, pour une durée de trois ans, a été conclue entre l’organisme La Ruche et l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

L’objectif est de renforcer l’accompagnement et le financement participatif pour les porteurs de projet sur la Côte-Nord.

La présidente par intérim de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil, souligne l’importance de soutenir le développement économique régional.

« La Ruche a appuyé plusieurs projets porteurs au cours des dernières années. Il est crucial de continuer à soutenir directement les initiatives locales, ce que les six MRC de la Côte-Nord ont choisi de faire en prenant financièrement en charge cette entente », indique-t-elle.

Pour le président-directeur général de La Ruche, Frédéric Auger, il s’agit d’une nouvelle qui « illustre la volonté de La Ruche de soutenir les initiatives locales ».

« Grâce au financement participatif et à La Ruche, […] plus de 500 000 $ ont été investis sur la Côte-Nord au cours des trois dernières années », précise-t-il.