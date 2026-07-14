Volleyball de plage : une nouvelle formule à l’honneur pour un tournoi à Sept-Îles

Le volleyball de plage est habituellement joué à deux contre deux, parfois à quatre contre quatre. Rarement à six joueurs de chaque côté du filet. Ce sera toutefois le cas pour le nouveau tournoi qui se tiendra à la fin août à Sept-Îles.

Le Club les Macareux organise le 6MAC – GNH Avocats, tournoi dans le sable des sites de l’avenue Arnaud et de celui derrière l’école Manikoutai les 29 et 30 août.

Cette formule à 6×6 sur une surface de jeux de mêmes dimensions que celles pour du 2×2 provient des États-Unis où elle a une certaine popularité.

« Jeu rapide, habiletés impressionnantes, longs échanges, couleurs, énergie, encouragements et festivités seront au rendez-vous », lance Marithé Beaudin Mongeau, coordonnatrice du Club les Macareux.

Ce tournoi s’adresse à tous les niveaux de joueurs. La première édition à Sept-Îles proposera les classes suivantes : compétition, récréation, participation, jeunesse ou familiale. Les équipes pourront être mixtes pour cette dernière classe.

Les parties se joueront en formule marathon de 40 minutes top chrono.

Il y aura des prix pour les déguisements et thématiques d’équipes.

Plus de détails sont à venir dans les prochaines semaines sur les pages Facebook, soit celle Les Macareux – Club régional de volleyball et celle Tournoi de Volleyball – Volley-Soleil Desjardins. Les inscriptions viendront en août.

« On a trop hâte. On vous laisse le temps de réserver votre weekend, former vos équipes, penser à vos outfits originaux. Plusieurs surprises vous attendent grâce à notre merveilleux partenaire, Gauthier Neveu Héroux Avocats », mentionne l’organisation sur les réseaux sociaux.