Centre d’escalade intérieur : Bourgot Bloc signe un bail à Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 6:50 PM - 15 juillet 2026
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Bourgot Bloc sera situé au 275, boulevard la Salle à Baie-Comeau.  Photo Facebook (Bourgot Bloc)

L’entreprise Bourgot Bloc a officiellement signé un bail pour son projet de centre d’escalade intérieur, dans l’immeuble situé au 275, boulevard la Salle.

« On avait tellement hâte de vous partager la nouvelle, seulement nous devions attendre la signature du bail avant de pouvoir le crier sous tous les toits », annonce l’entreprise sur sa page Facebook. 

Bourgot Bloc sera donc situé tout près des Galeries Baie-Comeau. L’entreprise mentionne que les détails des rénovations seront partagés sous peu. 

Nous ne savons pas pour l’instant quand sera l’ouverture du centre d’escalade de bloc intérieur. 

« On va se l’avouer, on a quand même eu du plaisir à lire les commentaires, certains farfelus, sur ce qui se trame dans le local en rénovation », peut-on aussi lire sur Facebook. 

Notons la participation de partenaires dans le processus pour ce projet, tel que le Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord et la Caisse Desjardins de la Manicouagan. 

On y compte aussi Ma Ville Ma Voix (Baie-Comeau) et le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables d’Alcoa. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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