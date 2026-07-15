Conseil des Innus de Pessamit : le processus électoral est lancé

Les membres du Conseil des Innus de Pessamit seront bientôt réélus par la communauté. La mise en candidature aura lieu le mardi 21 juillet.

Les élections à Pessamit se tiennent tous les deux ans, le 17 août de chaque année paire.

Les personnes souhaitant se présenter pourront le faire entre 10 h et 18 h au centre communautaire Ka Mamuitunanut.

Les électeurs auront du 21 juillet au 17 août pour prendre leur décision. La liste des candidats sera rendue publique rapidement après la fin de la mise en candidature.

Les postes à combler sont ceux de chef et de six conseillers. Il est impossible de postuler à plus d’un poste à la fois.

Le Conseil des Innus de Pessamit explique, par le biais d’un document déposé sur sa page Facebook, que pour être admissible, une personne doit répondre aux critères exigés par le Code électoral concernant les élections du Conseil de bande de Betsiamites.

Le Conseil rappelle qu’il est également nécessaire d’être proposé et appuyé par un électeur répondant aux mêmes critères lors de l’assemblée de mise en candidature. À noter qu’un électeur ne pourra proposer ni appuyer plus d’un candidat pour cette élection.