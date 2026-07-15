Soccer : des entraîneurs nord-côtiers certifiés

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Par Sylvain Turcotte 12:00 PM - 15 juillet 2026
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Caroline Gauthier et Patric Pelletier, accompagné de David Desloges (au centre), formateur pour la licence C. Photo courtoisie

La Côte-Nord pourra miser sur des entraîneurs en chef de la région pour le Tournoi des Sélections régionales de soccer à venir à la fin du mois. Le Septilien Patric Pelletier et la Baie-Comoise Caroline Gauthier détiennent maintenant le Diplôme C, la première certification du parcours de formation avancée des entraîneurs de Soccer Canada.

C’est le fruit d’un long processus l’obtention de cette certification. Il ne reste que l’évaluation des compétences, ce qui devrait se faire lors de la compétition à venir, fait savoir le vice-président de l’Association régionale de soccer Côte-Nord, Mathieu Pineault.

« C’est sûr qu’on est heureux, mais ça demande beaucoup de préparation un dossier comme ça », dit-il. 

Formations pour les prérequis avant la licence C à compléter, bloc de formation en ligne de deux jours en avril-mai, une fin de semaine à Québec, remise d’un portfolio, d’une vidéo pour l’évaluation.

« On parle de plus de cent heures d’efforts, juste pour la formation. Ça c’est en dehors même du temps qu’ils doivent mettre avec les jeunes », de souligner M. Pineault. 

« C’est vraiment un dévouement exceptionnel que Patric et Caroline font pour nous », de renchérir le vice-président de l’ARS. « Il faut dire que ces deux personnes-là, ils ont des emplois à temps plein, une vie de famille très remplie. Ça mérite toute notre reconnaissance. »

M. Pelletier et Mme Gauthier pourront ainsi diriger les formations nord-côtières au Tournoi des Sélections régionales à la fin du mois à Shawinigan, mais aussi aux Jeux du Québec, en Beauce, à l’été 2027.

La dernière fois que la région a pu miser sur des entraîneurs de la Côte-Nord pour les Jeux, c’était en 2018 à Thetford Mines. Pour les Jeux de 2022, 2023 et 2025, les équipes nord-côtières avaient pu compter sur des personnes de l’extérieur. 

Selon Mathieu Pineault, ce sera profitable pour les jeunes et la région d’avoir en poste deux personnes de la région, « qui connaissent notre réalité ». 

« La Côte-Nord est grande. Avec quelques occasions de se voir, c’est facile pour la personne d’organiser des moments durant l’année pour se côtoyer, apprendre à se connaître ». 

Le vice-président espère que le parcours menant à la diplomation de Patric Pelletier et Caroline Gauthier amènera d’autres passionnés à vouloir suivre leurs traces.

« Ce qui serait intéressant aussi, c’est qu’il y ait des gens comme eux qui s’impliquent, que, par la bande, ça les intéresseraient. […] C’est le fun de partager des connaissances. »

Direction technique

Après avoir mis en place cette nouvelle structure, l’ARS Côte-Nord veut travailler pour une direction technique, ou du moins avoir l’aide de Soccer Québec. 

« On va y aller une étape à la fois, mais si on est capable, du moins, de commencer avec un accompagnement [à distance], pour quelqu’un qui est ici, puis de commencer à discuter, de démontrer ce qu’on fait maintenant, qu’on s’organise bien, peut-être que Soccer Québec peut nous aider dans leur réseau de contacts. […] C’est peut-être le prochain défi qu’on va se donner, d’essayer de stabiliser ça un peu à ce niveau-là », mentionne M. Pineault.

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Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte a fait ses débuts au Nord-Côtier quelques mois après l’arrivée de ce journal dans le portrait médiatique de la région en mars 2007.... Lire la suite

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