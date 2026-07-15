Steeve St-Gelais reçoit l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois

Le président de Boisaco fait partie des 23 récipiendaires de l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois, qui récompense les personnes qui font rayonner le modèle coopératif dans la province.

Le président a eu toute une surprise lorsqu’il a reçu la lettre du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qui décerne l’ordre.

« Ça m’a surpris un peu quand j’ai eu cette information. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ça », raconte-t-il.

Après avoir mené son enquête et s’être assuré au passage qu’il ne s’agissait pas d’un canular, Steeve St-Gelais en a conclu que sa nomination venait des gens de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF).

En 2024, le président de Boisaco avait reçu le mérite coopératif de la part du FQCF, également pour souligner son apport dans le rayonnement du modèle coopératif, cette fois dans le monde forestier.

Toujours présent

Le conseil souligne la contribution du président dans la consolidation de la vitalité économique et sociale de la Haute-Côte-Nord, via le fonctionnement collectif de Boisaco.

« C’est un peu le fait qu’on a été présent dans les médias dans les dernières années pour faire valoir nos enjeux. C’est aussi que Boisaco est une belle organisation qui appartient à ses travailleurs et aux citoyens de son milieu, et qui a une belle mission », estime le président.

On y souligne également son rôle de visionnaire dans l’établissement des filiales de Boisaco, comme Granulco et Sacopan pour ne nommer que celles-ci.

« Pour ma part, j’ai continué ce qui a été insufflé comme mission par les fondateurs et les gens qui ont été partie prenante de l’organisation depuis le début », dit-il.

Pour Steeve St-Gelais, ces filiales aident à pondérer les périodes plus difficiles, et sont toujours « très importantes dans le développement de l’entreprise ».

« On continue de porter cette mission-là et cette vision de tout notre cœur », ajoute-t-il.

Année électorale

Le président de Boisaco ne s’en cache pas, c’est un peu les limbes lors des années électorales.

L’entreprise de Sacré-Cœur fait toutefois bonne figure et entend poursuivre ses opérations, peu importe la nature du prochain pouvoir.

« Ça amène son lot de préoccupations, car nous avons besoin d’échanger avec les différents intervenants du gouvernement sur les enjeux dans le monde de la foresterie », dit M. St-Gelais.

« C’est un contexte qui n’est pas facile, on ne sait jamais où on va être après chaque élection et si on va pouvoir recréer des liens pour faire avancer nos dossiers », ajoute-t-il.

La majorité approche pour celui qui est en poste depuis 2010.

« Je devrais m’y rendre », mentionne à la blague le président. « Un jour il va falloir penser à l’après, mais pour l’instant, ça va bien. »