Fraude Desjardins : le fugitif Maxime Paquette a été arrêté 

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé l’arrestation, par les autorités mexicaines, du fugitif Maxime Paquette. Le suspect, lié à la fuite des données de Desjardins, se trouvait à Cancun lors de son arrestation.

La SQ mentionne que Maxime Paquette figurait sur la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec.

Il était recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes criminelles, dans le cadre des dossiers Portier et Projet D, de vastes enquêtes portant sur la fuite des données de Desjardins.

La SQ informe par ailleurs qu’en lien avec le dossier Portier, tous les suspects ont donc été localisés et arrêtés.

Maxime Paquette restera détenu au Mexique le temps que soient amorcées les procédures d’extradition. À son retour au Canada, il devra répondre à plusieurs chefs d’accusation, dont fraude de plus de 5 000 $, vol d’identité et trafic de renseignements identificateurs.

« La SQ tient à souligner la collaboration essentielle des autorités mexicaines, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), d’Interpol et des partenaires nationaux et internationaux dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le Mexican Navy (SEMAR), l’Agence d’investigation criminelle du Mexique (AIC) et le Cancun State Security Secretariat (SSC) », peut-on lire par voie de communiqué.