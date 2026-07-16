Soirée dansante interculturelle : un avant-goût de pow-wow à Baie-Comeau

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Par Roseline Pelletier 7:00 AM - 16 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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L’activité, censée se dérouler au parc des Pionniers, a été déplacée au Centre sportif Alcoa à cause de la pluie. Photo Roseline Pelletier

À l’occasion de l’activité Tempo Manicouagan, le 14 juillet au Centre sportif Alcoa, trois danseuses de pow-wow de Pessamit ont offert une prestation aux Baie-Comois. 

Les trois jeunes filles de Pessamit ont su épater la soixantaine de participants avec leurs pas de danse vibrants et leurs habits flamboyants.

Morgane Fontaine Vachon danse depuis maintenant sept ans. « Je trouve ça cool quand on participe à des choses comme ça, à l’extérieur des communautés, c’est comme ça que les autres peuvent nous comprendre, nous connaître et voir tout ce qu’on sait faire », déclare la jeune fille de 15 ans.

Pour la danseuse, les pow-wow sont des moments privilégiés où elle aime voir tout le monde se rassembler dans le seul but de danser et s’amuser.

C’est l’idée que partage la danseuse Mérédith Bacon Rousselot, âgée de 12 ans. « Le côté social de la danse, c’est ce qui fait du bien », explique-t-elle.

Pour la coorganisatrice de l’événement Tempo Manicouagan et intervenante jeunesse au Carrefour Jeunesse Manicouagan, Aryanne St-Louis, c’était primordial de présenter une danse traditionnelle innue au cours de la soirée.

« Ce sont des danses d’ici, mais les gens de Baie-Comeau ne les connaissent pas nécessairement, certains n’en voient jamais », dit-elle.

Un pow-wow aura lieu à Pessamit les 22 et 23 août, où il sera possible d’assister à plusieurs prestations de danse traditionnelle innue.

Rappelons que les organismes Manicouagan interculturelle, le Carrefour jeunesse Manicouagan et l’Aire ouverte de Baie-Comeau étaient à l’origine de la première édition de Tempo Manicouagan. Cette soirée dansante interculturelle proposait des initiations à la danse country, à la bachata, à la zumba latine ainsi qu’à la danse de pow-wow.

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