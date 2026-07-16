Un projet de modernisation pour le Portail Pélagie-Cormier à Havre-Saint-Pierre

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:27 AM - 16 juillet 2026
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Le Portail Pélagie-Cormier à Havre-Saint-Pierre accueille notamment les croisiéristes, mais à de nombreux autres rôles. Photo Vincent Rioux-berrouard

Importante infrastructure touristique en Minganie, le Portail Pélagie-Cormier, à Havre-Saint-Pierre sera modernisé afin de garantir la durabilité et la fonctionnalité du bâtiment.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont annoncé un investissement de 910 309 dans ce projet évalué à 1,6 M$. 

C’est la députée de Duplessis et ministre Kateri Champagne Jourdain qui a procédé à l’annonce à Havre-Saint-Pierre de cet investissement.

« C’est un lieu qui permet à tous les visiteurs de prendre contact avec la population et ça c’est merveilleux », commente la ministre à propos du Portail « C’est un projet concret qui vient renforcer le rôle du Port de Havre-Saint-Pierre comme moteur économique régionale ».

En raison de son emplacement, le bâtiment est mis à rude épreuve, explique la directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault. Des travaux sont donc nécessaires pour assurer sa longévité.

« On est exposé énormément aux vents et à l’air salin. Tout est plus puissant en bord de mer et cela entraîne un vieillissement prématuré du bâtiment », dit-elle.

Le projet se divisera en trois phases. La première sera une modernisation du bâtiment d’accueil et une revalorisation des espaces publics, en plus de l’ajout d’un nouvel espace de travail. La deuxième consistera à un réaménagement du deuxième étage par l’ajout de trois bureaux locatifs. La troisième et dernière permettra d’optimiser l’extérieur du bâtiment afin d’améliorer l’expérience des visiteurs.

« Cet investissement permettra d’offrir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels, tout en appuyant une relance inclusive et la création d’emplois de qualité dans la collectivité », a affirmé par voie de communiqué, Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement Canada pour les régions.

Le portail n’a pas simplement un rôle au niveau touristique. Il accueille aussi la cour itinérante, offre des bureaux en location et des salles de réunion.

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, et Odessa Thériault, directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le projet permettra aussi de venir soutenir le développement futur du Port qui a de nombreux projets qui auront pour effet d’augmenter l’achalandage. On peut citer la croissance des croisières internationales, mais aussi l’éventuelle mise en place d’un lien maritime vers Anticosti et la Gaspésie.

« En réglant le projet du Portail Pélagie-Cormier, on pourra par la suite mettre nos énergies vers d’autres projets », affirme Mme Thériault.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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