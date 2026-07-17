Des ateliers pour les tout-petits perdurent malgré des difficultés

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Par Morgane Busson 1:17 PM - 17 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Le projet « 3, 4, 5... On crée au parc ! » vise les enfants de 3 à 5 ans, afin de les aider dans leur socialisation et leur développement.  Photo Morgane Busson

Les activités « 3, 4, 5… On crée au parc ! » se poursuivent, malgré un manque de participants et elles sont parfois déplacées. 

Le projet « 3, 4, 5… On crée au parc ! » vise les enfants de 3 à 5 ans, afin de les aider dans leur socialisation et leur développement. Les activités sont gratuites, durent de 30 à 45 minutes et sont offertes trois fois par semaine et à trois moments de la journée, dans différentes municipalités.

Les séries d’ateliers ont cependant du mal à trouver écho auprès de la tranche d’âge visée.

Si les activités à Chute-aux-Outardes réunissent quelques participants, c’est grâce à la proximité du camp de jour.

Pour aller chercher un maximum d’enfants, les ateliers du matin alternent entre le terrain de soccer derrière l’école Richard de Chute-aux-Outardes et le terrain du centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes.

« On veut rappeler que les parents sont les bienvenus et que c’est gratuit », insiste le coordonnateur d’Éclore Côte-Nord et cofondateur du projet, Réal Aloïse.

L’atelier de 15 h 30 initialement situé à proximité de l’école Saint-Coeur-de-Marie à Baie-Comeau a dû être déplacé derrière le centre de la petite enfance Magimuse à 15 h 15.

« On n’était pas assez visible », déplore Réal Aloïse.

Activité à Chute-aux-Outardes 

Au total, 8 enfants, plus âgés que le public visé initialement par le projet, ont pu participer à l’atelier. Photo Morgane Busson

Les enfants du camp de jour de la municipalité de Chute-aux-Outardes en ont profité le jeudi 16 juillet. Ils étaient huit à participer à cette activité. 

Au programme ce matin-là : impression au cyanotype, un procédé d’impression qui utilise la lumière du soleil. L’activité créative a poussé les enfants à créer des motifs, qui ont ensuite été révélés par la lumière du soleil, à leur étonnement.

« Une activité comme ça plaît à tout le monde, peu importe leur âge », conclut joyeusement l’animatrice de l’atelier, Fanny Lessard.

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