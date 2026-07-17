Odette Lavigne se présentera pour le Parti québécois dans René-Lévesque 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:51 AM - 17 juillet 2026
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Odette Lavigne se présente pour le Parti québécois dans René-Lévesque.  Photo courtoisie

La Baie-Comoise Odette Lavigne sera candidate à l’investiture pour le Parti québécois dans la circonscription de René-Lévesque. 

Sa candidature sera présentée par le député de Matane-Matapédia-Mitis, Pascal Bérubé, lors d’une conférence de presse le 17 juillet en après-midi à Baie-Comeau. 

Odette Lavigne a été impliquée dans la vie municipale à Baie-Comeau, en agissant comme conseillère entre 2023 et 2025. 

Elle a aussi été directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord.

Il s’agit de la première candidature dévoilée pour le Parti québécois dans René-Lévesque. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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