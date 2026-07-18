Des vélos électriques en libre-service tout l’été à Sacré-Cœur

Par Renaud Cyr 10:00 AM - 18 juillet 2026
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Huit vélos électriques seront disponibles en location tout l'été. Photo Facebook

La Municipalité de Sacré-Cœur vient de concrétiser son projet de vélo en libre-service, qui seront disponibles tout l’été pour la population et les visiteurs. 

En plus de ça, la Municipalité prévoit les laisser après la haute saison.

« On les retire à l’automne, et on va les ressortir au printemps, ça va être comme ça à chaque année », explique Jimmy Jacques, le directeur du service technique à la Municipalité de Sacré-Cœur.

C’est une réalisation signée Ebgo, une compagnie qui se spécialise dans les vélos électriques en libre-service.

Le projet vise à offrir un moyen de transport actif et accessible à la population, tout en mettant à disposition les décors et les attraits touristiques du village.

Jimmy Jacques fait savoir qu’il y aura une borne où interagir pour louer les vélos à deux sites, soit le bâtiment municipal et plus loin sur la route 172 à la halte routière.

« On est en pleine installation, et le fournisseur est en train de travailler sur l’application qui va servir à les louer », détaille le directeur du service technique.

Ce dernier révèle que les vélos, huit au total, ont une autonomie de 110 kilomètres.

Elle peut toutefois dépendre du relief durant le trajet, la vitesse à laquelle on roule et aussi le vent.

« Aussitôt que ça va être prêt, on va les mettre à l’essai pour avoir l’heure juste », avance M. Jacques.

Au moment d’écrire ces lignes, le tout devrait être terminé et les gens pourront commencer à pédaler avec ces vélos.

La Municipalité a également une vision à long terme pour que les vélos durent dans le temps.

« On a une personne qui va s’occuper de l’entretien des vélos, et le fournisseur va nous envoyer les pièces au besoin », détaille Jimmy Jacques.

Possible d’en ajouter davantage?

« Ça va dépendre de l’utilisation. Si on a de la demande, on va probablement en ajouter plus en circulation », termine Jimmy Jacques.

Renaud Cyr

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