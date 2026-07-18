La Brigade Splash de passage sur la Côte-Nord

La tournée de la Brigade Splash, une initiative qui vise à promouvoir la sécurité aquatique, sera sur la Côte-Nord lors des prochains jours.

À travers leurs rencontres, les brigadiers éduqueront et sensibiliseront le grand public, les préposées et préposés à la surveillance et les gestionnaires d’installations sur les bonnes pratiques en milieu aquatique.

À travers des activités ludiques, les membres de la Brigade les informeront sur les bonnes habitudes à prendre en vue de prévenir la noyade et les traumatismes liés à l’eau.

Trois arrêts sont prévus sur la Côte-Nord :

– Lundi 20 juillet – Centre socio-récréatif à Sept-Îles

– Mardi 21 juillet – Complexe Récréatif et Culturel à Port-Cartier

– Jeudi 23 juillet – Piscine du parc Napoléon-Paul-Otis à Baie-Comeau

La Brigade Splash est une initiative de La Société de sauvetage et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

L’édition 2026 de la tournée s’inscrit sous la thématique « Le meilleur sauvetage, c’est celui qu’on évite ».