Le port de Baie-Comeau en fête le temps d’une journée

Le port de Baie-Comeau a fait le plein grâce à deux activités populaires. La Fête de la pêche et la Fête du nautisme se sont tenues simultanément, le 18 juillet.

La météo s’est rangée du côté des organisateurs de ces deux fêtes samedi.

C’est la deuxième année que le Port de Baie-Comeau et le Club nautique de Baie-Comeau ont choisi d’organiser leurs deux activités la même journée.

Le Port est derrière la Fête de la pêche, qui avait lieu au bout du quai et durant laquelle les gens pouvaient s’initier gratuitement à la pêche.

« Les gens viennent en continu aujourd’hui. Par rapport à l’année passée, on a aussi beaucoup plus de gens qui n’ont jamais pêché », indique Kio Gaudreault-Morin, chargée de projets au Port de Baie-Comeau.

« On est content parce que c’est l’objectif, donc on voit qu’on gagne de ce côté-là », poursuit-elle.

La Fête de la pêche proposait aussi une nouveauté cette année, soit de la musique live.

Le groupe Le Winston Band était de la partie et a attiré les visiteurs. Avec sa musique zydeco, qui mêle ses racines canadiennes-françaises au rock et au cajun, le groupe a offert une prestation enlevante durant l’après-midi.

La Fête de la pêche s’est tenue le 18 juillet 2026 au port de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une foule d’informations

L’Association des chasseurs pêcheurs de Manic-Outardes était présente lors de cette journée, pour aider les gens en leur apprenant les bases de la pêche et pour répondre aux questions.

Les responsables de l’Association ont aussi offert aux nouveaux arrivants, avec l’aide de Manicouagan Interculturelle, de discuter du fonctionnement de la pêche récréative.

De plus, sur place on y apercevait un kiosque du Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire.

« On a aussi eu la présence d’une jolie baleine ce matin qui jouait et qui nous faisait un magnifique spectacle », lance la chargée de projets.

Visite des pontons

C’était aussi portes ouvertes, juste à côté, à la marina alors que les gens avaient accès aux pontons dans le cadre de la Fête du nautisme.

Organisée par le Club nautique de Baie-Comeau, il était possible de profiter d’excursions gratuites en zodiac avec Expéditions Pirsuq.

« Ça permet aussi aux gens de voir comment se passe une expédition et à des familles de faire une sortie qui est habituellement plus onéreuse », souligne Kio Gaudreault-Morin.

Notons aussi la présence de la Sécurité publique et protection incendie de Baie-Comeau ainsi que des cadets de la Sûreté du Québec.

Lors de cette journée, les visiteurs ont aussi profité d’un dîner hot doq et d’une ambiance festive.

La chargée de projets du Port de Baie-Comeau mentionne que les deux organisations pensent à unir leurs deux événements chaque année.