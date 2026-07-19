Le retour des Nuits-Blanches à l’Anse-de-Roche

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 19 juillet 2026
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Le spectacle de Galaxie aux Nuits Blanches en 2011. Photo courtoisie

Les Nuits-Blanches font leur retour dans le cadre du 30e anniversaire du camping Au Sommet du Fjord de Sacré-Cœur les 24 et 25 juillet.

Les amateurs de bon temps se souviendront probablement des Nuits Blanches du camping Au Sommet du Fjord il y a une dizaine d’années.

Pour le 30e anniversaire de l’entreprise, les propriétaires Benoît Plante et Julie Christina Picher ont décidé de redonner vie à l’événement.

Toutefois, le couple s’est quelque peu assagi et l’événement qu’ils proposent va être un peu différent des soirées d’antan avec 35 groupes qui se relayaient pendant trois jours de suite.

« À l’époque on faisait ça pour faire de la promotion, et on s’est retrouvé avec un problème de popularité à moment donné », raconte Benoît Plante avec une pointe d’humour.

« On s’est concentré sur créer de nouveaux emplacements de camping et améliorer les services pour la clientèle, plutôt que de faire les nuits blanches. Et c’est sûr que la pandémie n’a pas aidé à les relancer non plus », ajoute-t-il.

Une programmation bien remplie

Même s’ils ont revu la formule à deux soirées, les propriétaires assurent que les gens vont en avoir pour leur argent avec la brochette d’artistes locaux qui vont se produire.

« On voulait aussi souligner la culture et la musique locale. Tous les groupes sur la programmation sont natifs d’ici ou habitent ici », révèle Julie Christina Picher.

Cette dernière fait savoir que l’événement se veut aussi attrayant pour les familles.

« Il va y avoir des cabanes de l’organisme Repère des Arts, un spectacle pour enfants et des activités artistiques », ajoute la copropriétaire.

Le couple ne ferme pas nécessairement la porte à ce que les Nuits Blanches reviennent, mais soulève des enjeux qui n’existaient pas nécessairement avant.

« Quand on faisait ça au début, on était les seuls à l’Anse-de-Roche. Maintenant, on a plusieurs voisins, donc on ne veut pas nuire à personne avec le bruit », soutient Benoît Plante.

« On ne ferme pas la porte à ce que ça revienne, et ça va être un test cette année. Si on voit que c’est quelque chose qui pourrait avoir une pérennité dans le temps, on pourrait penser à le repartir pour une soirée par année », termine le propriétaire.

Renaud Cyr

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