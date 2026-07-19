Les Norkôtières : découvrir les plantes du littoral

La coopérative Les Norkôtières a envie de faire découvrir aux femmes de la Manicouagan les richesses comestibles du littoral nord-côtier. C’est pourquoi elle organise l’activité Cueillettes salées le 5 août au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

L’événement est réservé aux femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus.

Au programme : randonnée guidée pour apprendre à reconnaître les plantes comestibles du bord de mer, conseils sur la cueillette responsable, dégustation de tapas et soirée conviviale autour d’un feu de camp.

La responsable aux activités de la coopérative Les Norkôtières, Geneviève Dusseault, précise qu’il s’agit d’une première en Manicouagan.

« Dans les autres MRC, comme Sept-Rivières, cette activité existe déjà depuis plusieurs années. Cette année, on a voulu harmoniser la programmation pour que les mêmes activités soient offertes dans les trois MRC, dans une optique d’unité », explique-t-elle.

Geneviève Dusseault animera l’activité avec Marie-Ève Gélinas, directrice de l’Association forestière Côte-Nord. Si les deux intervenantes possèdent déjà une solide expérience des plantes forestières, les végétaux du littoral représentent un nouveau champ d’apprentissage.

« On a suivi une formation à l’interne cette année. C’est vraiment une nouveauté pour nous aussi », raconte-t-elle.

Pourquoi le Parc Nature ?

Le choix du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes n’est pas anodin. Avec ses neuf écosystèmes, le site offre une grande diversité de milieux où poussent différentes espèces.

« Selon un terrain sablonneux, rocheux ou dans une tourbière, on ne retrouve pas les mêmes plantes. C’est ce qui rend l’endroit particulièrement intéressant », souligne Mme Dusseault.

Comme le parc est une aire protégée où la cueillette est habituellement interdite, une autorisation spéciale a été accordée pour l’activité.

« On va faire une cueillette très sélective, uniquement dans un but éducatif. L’objectif est d’apprendre aux participantes à reconnaître les plantes tout en respectant le milieu naturel », ajoute-t-elle.

Apprendre à cueillir avec prudence

L’activité mettra aussi l’accent sur les bonnes pratiques. Geneviève Dusseault rappelle qu’il est essentiel de bien identifier une plante avant de la consommer.

« Ce n’est pas parce qu’une plante pousse dans la nature qu’elle est sans danger. Certaines peuvent provoquer des réactions allergiques ou être difficiles à digérer », fait-elle savoir.

Elle recommande d’intégrer progressivement les plantes sauvages à son alimentation plutôt que de vouloir en faire la base de son régime.

« Elles peuvent servir d’épices, de condiments ou apporter de la couleur dans une salade. C’est une belle façon de rehausser nos repas », mentionne-t-elle ensuite.

La cueillette responsable fait donc partie des notions qui seront abordées. La formatrice privilégie notamment la règle du tiers : ne prélever qu’une partie des feuilles avant de changer d’arbuste afin de favoriser le renouvellement naturel des plantes.