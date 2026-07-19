Une 2e édition réussie pour le Beach party de la Microbrasserie St-Pancrace 

Le soleil était au rendez-vous le samedi 18 juillet pour le Beach party de la Microbrasserie St-Pancrace.

Dès midi, les gens ont commencé à s’installer sur la plage. Le temps était propice pour la baignade et les sorties sur le lac.

« J’avoue qu’on a regardé les prévisions météo avec un œil optimiste », lance Patrick Pelletier, représentant des ventes Côte-Nord de la Microbrasserie.

Sur place, il y avait de la musique et une panoplie de kiosques.

« On a un kiosque de l’organisme Les Norkotières qui est ici pour rencontrer les gens. Ensuite, on a nos kiosques de la micro et de la Distillerie Vent du Nord, en plus de Martin Traiteur », décrit Patrick Pelletier sur place.

Le Dépanneur Shell Nord-Est était aussi présent pour offrir un service de dépanneur de plage avec des essentiels.

Rappelons qu’il s’agissait de la deuxième édition du Beach party au Lac Malfait, avec l’aide du Dépanneur Shell Nord-Est et l’Association du Lac Malfait.

« On a choisi l’endroit pour le caractère et le fait que c’est un peu moins connu. On réinvestit les lieux et on est tellement content d’être là », termine M. Pelletier.