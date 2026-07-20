Défi des 21 : c’est réussi pour deux Nord-Côtiers 

La fierté et le dépassement de soi ; voici ce qui caractérise le parcours des Baie-Comois Benoit Otis et Marie-Lou De Champlain, qui ont complété le Défi des 21 et se sont démarqués dans le classement.

Le Défi des 21, qui a eu lieu le 4 juillet, est une randonnée chronométrée à vélo de près de 340 kilomètres entre le Fjord du Saguenay et Charlevoix.

Benoit Otis est arrivé 3e au classement général. Marie-Lou De Champlain s’est glissée en 11e position. Toutefois, en regardant de plus près, on remarque qu’elle est la première femme au classement.

« Je suis fière de moi, de l’avoir accompli, d’avoir terminé le défi, mon objectif initial, et impressionnée moi-même du résultat final », a partagé cette dernière sur les réseaux sociaux.

Ce défi en est un de taille. « On avait 16 heures pour compléter cette randonnée. C’est demandant et il y a des gens qui ne la finissent pas », dévoile Benoit Otis.

« Le défi des 21, c’est pas juste le Jour J, c’est six mois de préparation bien calculés », mentionne Marie-Lou De Champlain.

Les deux se sont entourés d’équipes pour les aider à accomplir ce défi. Benoit Otis tentait pour la toute première fois cette compétition, alors qu’il s’est remis au vélo de manière plus intensive il y a un an et demi.

« C’est la première fois que je faisais un événement de vélo comme ça. […] 340 kilomètres de vélo, avec les dénivelés, dans Charlevoix, ça se peut que tu abandonnes. Quand je me suis inscrit, mon objectif était de terminer le défi », raconte-t-il.

Il se dit fier de ce qu’il a accompli. Pour lui, les 50 derniers kilomètres ont été très émotifs et motivants. « À ce moment-là, à moins d’avoir une crevaison ou un accident, c’était impossible, à l’endroit où j’étais dans le parcours, de me rattraper. C’est là que je me suis rendu compte que j’arrivais dans les premiers », confie-t-il.

« J’étais émotif, mais je devais aussi me motiver pour compléter les 50 derniers kilomètres. Arrivé, j’étais tellement fier. Je l’ai réussi », termine-t-il.