Les Galets de Natashquan en sons et en lumières

Le site patrimonial des Galets de Natashquan offrira une nouveauté cet été. Un spectacle de sons et de lumières agrémentera les mythiques bâtiments.

Le projet d’illuminer le site patrimonial des Galets de Natashquan a été mis en branle il y a trois ans. L’idée avait germé dans l’esprit de Denis Landry, qui était directeur général de la municipalité à l’époque.

Selon le directeur général actuel, Benoît Léger, le projet a pris quelques années à se concrétiser, puisque le site des Galets est classé patrimonial. Il fallait s’assurer d’avoir toutes les autorisations nécessaires. Le projet, auquel ont contribué différentes instances, coûtera au total 275 000 $.

« Quand je suis arrivé en poste, il y a un an et demi environ, on était devant un problème d’alimentation électrique, parce que c’est un site patrimonial qui, en plus, est traversé par un site à potentiel archéologique. On ne pouvait pas avoir ni de fils dans les airs ni de fils souterrains », dit Benoît Léger.

La solution a été de construire des trottoirs de bois menant jusqu’aux Galets et de faire longer les fils électriques sur cette promenade.

Durant les dernières semaines, des tests ont été réalisés. C’est le 1er août que le projet sera officiellement lancé. Chaque soir, de 21 h à 23 h, un programme de 30 minutes de son et de lumières sera présenté en boucle. Puis, pour le reste de la soirée, les petits abris seront illuminés uniquement d’un éclairage blanc discret. M. Léger explique que durant la phase test, les Natashquanais ont pu apercevoir des éclairages plus spectaculaires que ce qui sera présenté à partir du 1er août.

« Évidemment, on ne veut pas que ce soit un jeu d’artifice. C’est quand même un lieu patrimonial qui demande un certain doigté. Sauf que les tests nous forçaient à véritablement explorer tout le potentiel », dit M. Léger.

Pour la portion musicale, la municipalité a obtenu les droits de deux chansons de Gilles Vigneault. Les chansons ont été enregistrées par des musiciens locaux, en versions instrumentales. Le reste du programme musical est composé de chansons écrites et composées localement. Pour entendre la musique accompagnant le spectacle lumineux, les visiteurs devront numériser un code QR avec leur téléphone.

La présentation du spectacle est prévue jusqu’au 15 septembre, après quoi, le site des Galets sera illuminé d’un éclairage blanc tamisé.

Benoît Léger explique que mettre en valeur le site des Galets est très important pour la municipalité.

« C’est un site qui est important pour la municipalité, qui est important pour la Côte-Nord et j’oserais dire, pour le Québec. C’est quand même un site patrimonial très symbolique. On voit rarement des publicités de la Côte-Nord, sans voir apparaître les galets quelque part. C’est un de nos symboles, un peu comme le rocher percé est à la Gaspésie », conclut M. Léger.