Randonnée Vélo Santé Alcoa 2026 : Pessamit jouera un rôle important

Le Conseil des Innus de Pessamit assurera la présidence d’honneur de la 22e édition de l’activité-bénéfice Randonnée Vélo Santé Alcoa, qui se tiendra du 28 au 30 août.

Le Conseil des Innus de Pessamit s’implique depuis plusieurs années dans la mission de la Randonnée Vélo Santé Alcoa.

Cette année, toutefois, il sera représenté officiellement pour la première fois par deux cyclistes engagés de longue date, Marie-Claude Riverin et Yan Riverin.

« Mon mari, Yan, et moi avons comme rôle de représenter la Fondation. Nous voulons créer un pont entre les deux nations », explique Marie-Claude Riverin.

Le thème de l’édition 2026 de cet événement, qui se tient depuis 2004, est Mamu, un mot innu-aimun qui signifie « ensemble ».

À ce jour, 65 598,45 $ ont été amassés sur un objectif de 170 000 $.

Les fonds recueillis serviront à soutenir le développement de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, qui contribue au financement de projets ainsi qu’à l’acquisition d’équipements médicaux pour les différentes installations du CISSS de la Côte-Nord.

La Fondation travaille également au développement de pratiques de sécurisation culturelle destinées aux membres des communautés innues de la Côte-Nord.

Yan Riverin prend part à cette activité de financement à titre de cycliste depuis près de 15 ans. Pour sa part, Marie-Claude Riverin pédale pour la cause depuis une dizaine d’années.

« Je trouve ça très important d’être présents pour démontrer notre résilience. En communauté, nous n’avons pas toujours accès à toutes les ressources pour favoriser un mode de vie actif et une bonne condition physique », ajoute Mme Riverin.

Depuis la création de l’événement, les retombées sont importantes.

« Depuis la première édition, les efforts des cyclistes, combinés à la générosité des citoyens et des entreprises d’ici, ont permis à notre Fondation de réaliser des projets totalisant plus de 2,6 millions de dollars, contribuant concrètement à l’accessibilité et à l’amélioration des soins offerts à la population de notre région », indique la Randonnée Vélo Santé Alcoa sur son site Web.

Les 106 cyclistes inscrits à la randonnée de 300 km devront solliciter des dons et amasser un minimum de 1 500 $ chacun.