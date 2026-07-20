Un semi-remorque renversé à Ragueneau

Un semi-remorque s’est renversé ce matin, sur la Route 138 à la hauteur du kilomètre 734, à proximité de Ragueneau. La circulation s’effectue en alternance pour une durée indéterminée.

La Sécurité du Québec (SQ), assure que l’accident est mineur et qu’aucun blessé n’est à déplorer.

Un dossier a été ouvert auprès de la SQ pour collision matérielle seulement.