Un semi-remorque renversé à Ragueneau

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Par Morgane Busson 11:31 AM - 20 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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L'accident a eu lieu en début de matinée sur la Route 138 à la hauteur du kilomètre 734. Photo archives

Un semi-remorque s’est renversé ce matin, sur la Route 138 à la hauteur du kilomètre 734, à proximité de Ragueneau. La circulation s’effectue en alternance pour une durée indéterminée.

La Sécurité du Québec (SQ), assure que l’accident est mineur et qu’aucun blessé n’est à déplorer.

Un dossier a été ouvert auprès de la SQ pour collision matérielle seulement.

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Morgane Busson

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