Un semi-remorque renversé à Ragueneau
L'accident a eu lieu en début de matinée sur la Route 138 à la hauteur du kilomètre 734. Photo archives
Un semi-remorque s’est renversé ce matin, sur la Route 138 à la hauteur du kilomètre 734, à proximité de Ragueneau. La circulation s’effectue en alternance pour une durée indéterminée.
La Sécurité du Québec (SQ), assure que l’accident est mineur et qu’aucun blessé n’est à déplorer.
Un dossier a été ouvert auprès de la SQ pour collision matérielle seulement.
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