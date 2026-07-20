Une édition spéciale pour le 20e anniversaire

Ce n’est pas n’importe quelle année pour le Festival intime de musique classique des Bergeronnes. Vingt ans à faire résonner la musique classique dans le village des Bergeronnes, ça se souligne en créant une édition mémorable.

Le Festival intime de musique classique s’est tenu su 15 au 19 juillet.

« Tous les soirs on avait plus de monde qu’on pensait et j’étais bien contente pour ça », lance Nathalie Ross, fondatrice du festival, qui est impliquée à tous les niveaux de l’événement.

En plus de présider le conseil d’administration de l’Odyssée Artistique qui organise l’événement annuel, elle court de droite à gauche pour l’accueil des spectateurs, prononcer les allocutions et discours et pourvoir à la réception des artistes.

C’est également elle qui fait imprimer les billets de spectacles. Et cette année, il y avait plus de spectateurs que de billets.

« Il y a des soirs où on a manqué de billets et de programmes ! », s’exclame-t-elle avec bonne humeur.

Toujours présent

Pour Nathalie Ross, le succès du vingtième va au-delà du nombre d’entrées.

Elle se dit particulièrement satisfaite du thème Nos Racines, Nos Voix, et de l’investissement du président d’honneur, qui est nul autre que le fondateur de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, Benoît Gauthier.

« On voulait accentuer le lien au territoire et mettre la Côte-Nord en évidence, et je crois qu’on a réussi avec notre président d’honneur extraordinaire qui était là tout le temps », estime-t-elle.

La question sur ce qui faisait du festival un événement qui dure dans le temps lui a été posée.

« On ne met pas uniquement l’accent sur les spectacles. On veut axer sur la rencontre, le côté humain, et le fait qu’on fasse tous partis d’une même famille », révèle la fondatrice.

« Ça a vraiment été à la hauteur de ce qu’on attendait », résume cette dernière.

Favoriser la rencontre

Cette année, le festival a tenté d’aller rejoindre les plus jeunes avec le conte Babar et quelques autres notes.

C’est la comédienne, autrice, metteuse en scène et directrice artistique d’Espace K Théâtre de Baie-Comeau, Josée Girard, qui a animé le conte avec la musique de Benoît Gauthier et son orchestre.

Et des familles, il y en avait au pouce carré sur les bancs d’église.

« Ça veut dire qu’il y a une demande. On faisait un test pour voir. Notre but, ça reste d’amener la musique aux gens et aux enfants, pour leur faire découvrir quand ils sont jeunes », souligne Mme Ross.

Pour Nathalie Ross, les initiatives de ce genre et les activités en journée favorisent les rencontres et permettent de vivre le festival d’une autre façon.

« Ça permettait aux gens de se rencontrer autrement. On a réussi à favoriser la rencontre, et je crois qu’on a réussi nos défis cette année », termine la fondatrice.