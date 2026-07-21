151 km/h dans une zone de 90 km/h aux Bergeronnes

La Sûreté du Québec (SQ) a intercepté un chauffard qui était assez pressé le 17 juillet dernier.

« Vers 20h, les policiers […] du poste de la MRC de la Haute-Côte-Nord, ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur la route 138, aux Bergeronnes », peut-on lire dans un rapport du service de la diffusion et des relations médias de la SQ.

Toujours selon le rapport, le conducteur âgé de 17 ans circulait à une vitesse de 151 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h.

Il s’est vu remettre un constat d’infraction au montant de 1 318$ accompagné de 14 points d’inaptitude, et son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.

La SQ tient à rappeler que « la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec ».