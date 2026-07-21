La Scierie des Outardes cessera toutes ses activités à l’automne 

Domtar annonce la fermeture de la Scierie des Outardes à Pointe-aux-Outardes cet automne, pour une durée indéterminée.

« Domtar a remis aujourd’hui aux employés de la Scierie des Outardes à Baie-Comeau des préavis de cessation d’emploi », informe l’entreprise par courriel aux médias.

Domtar précise que la scierie poursuivra ses activités jusqu’à l’automne pour écouler les inventaires et « cessera par la suite ses activités pour une durée indéfinie ».

Les activités forestières demeureront également suspendues.

« Des changements importants à l’environnement d’affaires devront se concrétiser pour permettre une reprise des activités », indique Domtar.

« Parmi les principaux enjeux figure l’écart entre le coût de la fibre assumé par les usines de la Côte-Nord et celui observé dans les autres régions du Québec, le coût élevé du carburant, la faiblesse actuelle des marchés du bois d’œuvre ainsi que les taxes à l’exportation », poursuit-elle.

Domtar précise par ailleurs sa volonté de continuer à travailler avec ses partenaires régionaux et le gouvernement du Québec dans le but de renouveler l’Entente Côte-Nord.

Rappelons que la Scierie des Outardes emploie 186 personnes, auxquels s’ajoutent 160 emplois associés aux opérations forestières, pour un total de 346 emplois directs.

Depuis le 20 avril, 126 travailleurs ont été rappelés pour opérer la scierie sur deux quarts de travail.