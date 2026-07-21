Meurtre à Pointe-aux-Outardes : « On n’est pas laissés à nous-mêmes », dit le maire

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Par Morgane Busson 3:17 PM - 21 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Un meurtre est survenu sur la rue Labrie à Pointe-aux-Outardes, le 20 juillet. Photo Anne-Sophie Paquet

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, se veut rassurant pour la population à la suite d’un meurtre survenu dans sa municipalité. D’après lui, l’événement est un acte isolé qui ne vise pas la population.

« On n’est pas laissé à nous-mêmes », déclare-t-il. 

Rappelons que le 20 juillet au soir, un meurtre est survenu sur la rue Labrie à Pointe-aux-Outardes. La Sûreté du Québec (SQ) mentionne qu’il s’agit d’un homme d’une vingtaine d’années. 

D’après Julien Normand, l’incident a déstabilisé la population de la petite municipalité habituellement tranquille. « Les citoyens voient la route fermée et certains ont été arrêtés et fouillés, c’est inquiétant », confie-t-il.

Le maire a souhaité s’adresser directement aux habitants pour les encourager à être vigilants : « Si vous apercevez des choses bizarres dans votre entourage, prenez le téléphone et appelez la Sûreté du Québec. Déclarer ces choses-là peut donner des pistes aux policiers. »

« C’est un acte isolé qui ne vise pas la population. Les policiers sont intervenus rapidement et une surveillance policière est mise en place. La SQ prend ça au sérieux et c’est rassurant », ajoute-t-il.

La municipalité de Pointe-aux-Outardes a publié ce message sur sa page Facebook : « Le conseil municipal et la direction de la municipalité se joignent à moi pour offrir nos plus sincères sympathies aux parents, aux proches et aux amis du jeune homme décédé dans des circonstances tragiques. […] Bien qu’il s’agisse d’un événement isolé, ce type de drame survient malheureusement trop souvent sur la Côte-Nord. »

L’isolement géographique de Pointe-aux-Outardes est une chance et une malchance selon le maire de la municipalité. Les seuls lieux de rassemblement sont le dépanneur et l’école. « Ce n’est pas vraiment l’idéal pour des malfaiteurs, donc on ne peut pas dire que les gangs se développent autour d’un commerce en particulier. »

À ce stade-ci, il n’est pas possible pour la SQ de qualifier cet événement comme criminel. 

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