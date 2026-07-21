Scierie des Outardes : le député Montigny réagit à la fermeture 

Par Karianne Nepton-Philippe 5:02 PM - 21 juillet 2026
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Domtar annonce la fermeture de la Scierie des Outardes à Pointe-aux-Outardes cet automne, pour une durée indéterminée. Photo Johannie Gaudreault

« C’est une journée difficile pour notre région », lâche le député de René-Lévesque, Yves Montigny, à la réaction de la fermeture de la scierie des Outardes. 

Rappelons que Domtar a annoncé, plus tôt aujourd’hui, que la scierie de Pointe-aux-Outardes cessera toutes ses activités dès l’automne, et ce, pour une durée indéterminée. 

Par voie de communiqué, le député souhaite offrir « son plein soutien aux travailleurs et aux familles touchés par cette annonce de l’entreprise Domtar ». 

« Mes premières pensées vont directement aux travailleurs, aux travailleuses et à leurs proches, qui traversent une période d’incertitude. Notre intention est claire : il n’est absolument pas question de baisser les bras face à l’avenir de notre secteur forestier », déclare-t-il ensuite. 

L’élu se dit « pleinement conscient des défis majeurs auxquels fait face l’industrie forestière, dans un contexte particulièrement exigeant marqué par de fortes pressions tarifaires », tout en rappelant que la fermeture demeure la décision de l’entreprise Domtar.

Dans son communiqué, M. Montigny souligne que des mesures ont été prises pour accompagner le secteur, notamment en proposant des bonifications à l’entente Côte-Nord pour mieux répondre aux besoins de la région et réduire l’écart de compétitivité avec les autres. 

« La forêt fait partie de notre identité et de notre économie, et nous restons debout, mobilisés et déterminés à défendre les intérêts de notre région. Il n’est pas question de baisser les bras pour l’avenir de la scierie des Outardes », soutient-il. 

À lire aussi : 

La Scierie des Outardes cessera toutes ses activités à l’automne 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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