Une alliance pour la cosmétique locale

L’entreprise de produits cosmétiques Cadellia a déménagé à Pointe-aux-Outardes, dans les locaux d’AEM Laboratoire, une entreprise d’affinage d’argile qui travaille pour des firmes internationales. C’est une entraide qui devient une opportunité commune.

Cynthia Lebel, la fondatrice de Cadellia, et Cédric Mimeault, le directeur et actionnaire d’AEM Laboratoire, sont deux entrepreneurs de la Manicouagan qui ont choisi de miser sur la collaboration plutôt que sur la compétition.

Cadellia est une firme de soins de la peau qui était auparavant basée à Baie-Comeau.

Mme Lebel éprouvait des difficultés dans les derniers mois et se questionnait sur l’avenir de son entreprise. « J’ai vraiment pensé fermer, j’ai pensé vendre », confie-t-elle.

Elle était si sûre de devoir fermer boutique qu’elle faisait le deuil de son entreprise.

Une rencontre devenue partenariat

Les deux entrepreneurs se sont rencontrés durant la pandémie. M. Mimeault recherchait l’aide de Mme Lebel pour modifier sa recette de gel hydroalcoolique.

Leur entraide s’est intensifiée lorsque les difficultés financières se sont accentuées chez Cadellia. Il lui a proposé de venir s’installer dans le laboratoire, où il élabore aussi sa propre ligne de soins de la peau, Natuku.

Aujourd’hui, la fondatrice de Cadellia partage son temps entre les deux entreprises. Elle travaille une vingtaine d’heures par semaine dans l’affinage de l’argile, tout en poursuivant le développement de sa propre marque.

« J’ai accès à des outils de pointe que je n’aurais jamais pu me permettre et je ne suis plus seule. J’ai retrouvé toute ma motivation pour développer Cadellia », raconte-t-elle.

Un laboratoire au service de plusieurs marques

Pour Cédric Mimeault, ce regroupement est avantageux des deux côtés.

En plus de poursuivre la production de la gamme Natuku, AEM Laboratoire fabrique des produits pour d’autres entreprises en marque privée. L’expertise de Cynthia Lebel en formulation permet d’accélérer le développement de nouveaux produits.

« C’est une ressource spécialisée. Quand j’ai un client qui veut développer un produit cosmétique, elle peut prendre le relais. C’est gagnant-gagnant », explique-t-il.

Le laboratoire transforme notamment l’argile de la péninsule Manicouagan, un matériau que l’entreprise exporte principalement vers les marchés asiatiques depuis plusieurs années.

Contrairement à plusieurs fabricants, l’entreprise affirme utiliser une stérilisation à la vapeur plutôt qu’une irradiation aux rayons gamma. Cela permet de préserver les propriétés naturelles de l’argile destinée aux fabricants de cosmétiques.

Des ambitions qui dépassent les cosmétiques

Si Natuku demeure active dans le secteur cosmétique, AEM Laboratoire prépare un important virage.

L’entreprise souhaite désormais développer des applications de son argile dans des marchés de plus grand volume, notamment pour la décontamination des sols, de l’eau et d’autres usages environnementaux.

Une nouvelle usine pilote est d’ailleurs en préparation afin de tester des procédés industriels permettant d’augmenter considérablement la capacité de production.

De son côté, Cynthia Lebel souhaite continuer à faire connaître Cadellia au Québec et éventuellement à l’extérieur de la province.

« Je veux continuer d’avoir des clients qui aiment mes produits, produire davantage et faire connaître une cosmétique plus réfléchie, plus raisonnable », conclut-elle.