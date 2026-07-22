500 000 $ pour le Club de motoneige Les Bolides de Ragueneau

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Par Morgane Busson 7:00 AM - 22 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Le Programme d’aide financière aux véhicules hors route — Infrastructures et sécurité sert principalement à la construction de passerelles et au réaménagement de sentiers. Photo archives/AMMI

Le gouvernement du Québec octroie un montant de 500 000 $ au Club de motoneige Les Bolides de Ragueneau, dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules hors route — Infrastructures et sécurité. 

C’est le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, qui en a fait l’annonce le 16 juillet. 

« Les sentiers de véhicules hors route sont des infrastructures importantes pour plusieurs régions du Québec. En investissant pour les rendre plus sécuritaires et mieux adaptés, nous favorisons une pratique responsable tout en soutenant le dynamisme économique et touristique de nos communautés », déclare-t-il. 

Cette somme a pour but d’améliorer les infrastructures destinées à l’utilisation des véhicules hors route (VHR) et de renforcer la sécurité de la pratique. 

« Ces nouveaux investissements engendreront des résultats positifs pour notre région. Le projet de construction de la passerelle au-dessus de la rivière Outardes permettra de poser des gestes concrets en matière de sécurité au bénéfice des usagers du réseau de sentiers des véhicules hors route », ajoute par ailleurs le député de René-Lévesque, Yves Montigny. 

Le Programme d’aide financière aux véhicules hors route — Infrastructures et sécurité est en vigueur depuis le 1er avril 2025 et le reste jusqu’au 31 mars 2028. 

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